Tomáš Holub z ČNB: Důvody pro stabilitu i zvýšení sazeb jsou hodně vyrovnané

Člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Tomáš Holub vidí zhruba vyrovnané důvody pro ponechání úrokových sazeb beze změny i pro jejich mírné zvýšení s ohledem na domácí inflační tlaky, křehké oživení v zahraničí a posilování koruny, uvedl Holub pro Hospodářské noviny.

Holub hlasoval pro zvýšení sazeb na posledních dvou měnových zasedáních, kdy většina členů bankovní rady rozhodla vždy poměrem hlasů 5-2 o jejich ponechání beze změny. Hlavní dvoutýdenní repo sazba ak zůstává od května nastavena na 2,00 %.

"Z mého pohledu jsou v poslední době argumenty pro stabilitu a mírné zvýšení sazeb hodně vyrovnané," řekl Holub v rozhovoru pro úterní vydání Hospodářských novin.

"Za sebe vidím dva srovnatelně pravděpodobné scénáře. Tím prvním je stabilita na stávající úrovni během letošního roku. Pokud bychom ale nakonec dospěli ke zvýšení sazeb, tak na nové úrovni bych pak viděl stabilitu spíš než zase nějaké snižování na podzim," uvedl.

Inflace v Česku v prosinci dále zrychlila na 3,2 % z listopadových 3,1 %, a dvakrát po sobě tak překročila horní mez tolerančního pásma centrální banky.

To přiživilo očekávání, že ČNB letos sazby nakonec ještě zvýší, a vyhnalo korunu na sedmileté maximum vůči euru.

Vývoj kurzu CZK/EUR za poslední rok:

Holub řekl, že ačkoli posilování koruny "zatím není nic dramatického", je to potenciálně protiinflační faktor.

"Debata je tedy o tom, jestli je to zahraniční zpomalení samo o sobě dostatečné na to, aby naši inflaci přibrzdilo a vrátilo na 2 procenta, nebo zda je správné ke zpomalení inflace alespoň symbolicky přispět ještě jedním zvýšením sazeb," řekl. Uvedl přitom, že fakt, že se inflace akcuálně nachází nad cílem, "není dlouhodobý záměr, ale je to lepší výchozí bod, než jaký má ECB".

Někteří jeho kolegové v radě včetně guvernéra Jiřího Rusnoka naznačují, že dávají přednost takzvanému vyhlazování křivky úrokových sazeb, tedy že budou raději držet sazby beze změny, než aby je museli zanedlouho za méně příznivých okolností zase snižovat.

Holub nicméně řekl, že úrokové sazby jsou nástroj, který je třeba používat flexibilně, třebaže ne chaoticky.

"Udělat to během dvou měsíců by pozitivně vnímáno nebylo. Nemám (ale) problém s tím, že bychom začátkem roku sazby zvýšili a pak je na podzim zase snížili, pokud se ukáže, že jsme se zahraničního oživení nedočkali."

Zdroje: Reuters, ihned.cz, Patria.cz