Rozbřesk: MMF zhoršuje globální výhled, startuje setkání v Davosu

Mezinárodní měnový fond zhoršil výhled pro tento i příští rok a současně snížil odhad růstu za rok 2019. Globální ekonomika v roce 2019 rostla podle odhadů MMF nejslabším tempem od roku 2009, a to pouze o 2,9 %. A ani plánované oživení růstu není nijak silné - v následujících dvou letech má globální ekonomika zrychlit na 3,3 a 3,4 %.



I když se jedná o další zhoršení, četba mezi řádky není zdaleka tak pesimistická jako v případě posledního říjnového výhledu. MMF jasně říká, že revize výhledu jde tentokrát čistě na vrub několika málo rozvíjejících se ekonomik (zejména Indie) a současně, že rizika při porovnání s podzimem 2019 nejsou tak vychýlená směrem dolů. Důvod není těžké odhadnout. První fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou v kombinaci s nižším napětím mají na globální ekonomiku lehce pozitivní dopad. Vidíme tak opatrné známky stabilizace v globálním průmyslu i obchodu, a proto MMF stejně jako my sází v roce 2020 na opatrné oživení.





Problém je, že stabilizace v globálním průmyslu je zatím skutečně v “plenkách” a nejvíce otevřené ekonomiky tak stále čelí velké nejistotě - na prvním místě mezi velkými hráči samozřejmě Německo, kde MMF ještě také přistoupil ke kosmetickému snížení růstu.MMF sice věří, že globální ekonomice pomůže odolná spotřebitelská poptávka, která je realitou napříč vyspělým světem a může podpořit eventuální oživení stabilizujícího se průmyslu . Na druhou stranu jakékoliv zhoršení vnějších podmínek a geopolitického napětí může být pro globální oživení smrtící a ve finále zhoršit náladu i mezi spotřebiteli. V zemích jako Německo je ostatně malý zázrak, že skoro dva roky trvající průmyslová recese zatím spotřebitele prakticky nezasáhla. I proto MMF stále spíše podporuje další koordinované měnové a rozpočtové stimuly tam, kde je pro ně prostor… Česká koruna jako by nevnímala slábnoucí forint a na vlně pozitivní akciové nálady se opět blíží ke 25,00 EUR/CZK . Pády asijských akcií po snížení ratingu Hongkongu by nemusely dolehnout až na českou měnu. Domácí kalendář událostí je přitom prázdný a zasedání ECB ani setkání v Davosu zatím pravděpodobně nijak výrazně nezhorší globální náladu. Naopak regionální náladě by teoreticky mohly pomoci lepší páteční podnikatelské nálady ( PMI ).Zatímco pohyby eurodolaru zůstávají mikroskopické, tak poměrně živé je obchodování s forintem ve střední Evropě . Včera měnový pár EUR/HUF otestoval historická maxima ležící nad úrovní 337,5, ale ta neprorazi,l a tak forint následně o procento posílil. Na maďarskou měnu však zůstáváme negativně naladěni a vyčkáváme na reakci MNB.Kalendář očekávaných událostí zůstává poměrně nezajímavý - snad jen německý index podnikatelské nálady ZEW by mohl přinést z pohledu dat trochu vzruchu. Ropu nechává výpadek části libyjské produkce prozatím v klidu a její cena tak během včerejška spadla zpět pod 65 dolarů za barel . Trh si je v tuto chvíli evidentně dobře vědom existence robustních nabídkových polštářů (globální zásoby nebo volná produkční kapacita států OPEC), což výrazně omezuje prostor pro růst cen.Dnes se pozornost stočí k číslům k vývoji zásob ve Spojených státech od API, předskokana zítřejších oficiálních statistik od EIA.