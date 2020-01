Stáhne se švýcarský „manipulátor“?

Mnozí z vás si jistě pamatují na leden 2015, kdy švýcarská centrální banka náhle ukončila udržování kurzu franku nad úrovní 1,2000 EURCHF. Od té doby se tamní měna vyvíjí v tandemu s tržními silami, avšak stále s občasnou dopomocí švýcarské měnové autority. A právě její činnost se v tomto měsíci dostala do hledáčku amerického ministerstva financí. Co z toho vyplývá pro frank?

Ukončení intervencí švýcarské centrální banky bylo v roce 2015 argumentováno neudržitelným navyšování devizových rezerv. Okamžitou reakcí bylo skokové posílení franku, o pár dní déle opětovně podpořené zahájením nákupů dluhových aktiv ze strany ECB v měsíční hodnotě 60 miliard euro.

Dnes je situace z hlediska měnové politiky stabilní. ECB sice loni snížila depozitní sazbu ještě více do záporu a opětovně rozjela program QE, výhledově by ale neměla přistupovat k dalším změnám. To samé platí pro její švýcarskou kolegyni. Hlavním faktorem, který v posledních týdnech ovlivňoval kurz franku, byl tak celkový sentiment trhu. A právě ten ještě před koncem minulého roku nahrával vinou rizik jako brexit a obchodní spory silnějším bezpečným přístavům, kam spadá i švýcarská měna. To pak ještě více podpořilo její překoupenost, která je v rámci světových trhů – měřeno Big Mac indexem vycházejícím z parity kupní síly – vůbec nejvyšší, a to vůči euru o téměř 45 %.

Přesun kapitálu do franku nejenže navyšuje překoupenost CHF, zároveň vede k boomu držených devizových rezerv, a stejně tak přispívá k utahování měnových podmínek. Nelze se tedy divit, že švýcarská inflace nedosahuje nastaveného cíle. I přesto, že již centrální banka dříve uvedla, že nemá problém posunout sazby ještě níže, vzhledem k dopadu nejen na bankovní sektor je podle nás pravděpodobnější jejich stabilita. Zbývají tedy intervence. Ty sice mohou teoreticky probíhat až do nekonečna, realita je ale poněkud jiná. Už jen z hlediska nadměrného růstu rezerv jako % HDP a náhlých výkyvů kurzu ovlivňujících zisky/ztráty plynoucí z přecenění, a následně poškozující kredibilitu samotné centrální banky.

Druhou hrozbou je označení za devizového manipulátora ze strany amerického ministerstva financí. A právě k tomu se Švýcarsko v tomto měsíci přiblížilo. Nebylo sice označeno přímo za manipulátora, avšak jen samo zařazení do skupiny „podezřelých“ zemí, které je nutné sledovat, se na kurzu franku projevilo jeho posílením. Část trhu jednoduše spekulovala na to, že si švýcarská centrální banka dá s kurzovými zásahy pohov, což vedlo – i přes aktuální pozitivní náladu globálních trhů – k dalšímu posílení.

K dnešnímu dni si tak CHF vůči euru za letošek připisuje druhé největší zpevnění hned po americkém dolaru. To by mohlo znamenat problém například pro ty obchodníky, kteří se rozhodli využít záporných švýcarských sazeb ke strategii carry trade, v jejímž rámci prodávali frank a nakupovali jiné měny z prostředí vyšších sazeb. Výnosnost této strategie je navíc negativně ovlivněna i nárůstem realizované volatility franku ve srovnání s minimální implikovanou volatilitou globálního FX trhu.

Změnu nálady směrem k silnějšímu franku pak podtrhují poslední data CFTC. Ta ukázala, že čisté pozice jsou v podstatě flat poté, co v týdnu končícím 14. lednem byly shorty osekány o 4 tisíce. Aktuálně jsou tak frankové pozice nejméně medvědí od srpna 2017.

Otázkou tedy je, bude švýcarská centrální banka intervenovat proti silnému franku, nebo se vinou podezření z FX manipulace (na čas) stáhne? Při pohledu na vývoj depozit na požádání zaparkovaných u měnové autority jakožto využívaného indikátoru potenciálních intervencí je patrné, že na výrazně vyšší zásahy zřejmě nedochází. Data v týdnu končícím 17. lednem ukázala nárůst o zhruba 1,3 mld. franků na 585,9 mld. franků, což odpovídá růstu o 0,2 %. Takové číslo dle agentury Bloomberg neodpovídá zvýšené aktivitě centrální banky.

Lze tedy říci, že posun pod hranici 1,1000 EURCHF (a dále pod 1,0800 EURCHF) nezažehl nijak extrémní potřebu intervenovat ještě více než doposud (odhady hovoří o zásazích za 20 mld. franků během posledních tří měsíců). Zaměříme-li se dlouhodobý graf (od roku 2013), je patrný velmi silný support těsně nad hranicí 1,0500 EURCHF (Fibo na 1,05836 EURCHF). Lze spekulovat o tom, že právě tato cena historicky představovala spouštěč (vyšších) zásahů centrální banky.

Co se týče dalšího vývoje franku, zařazení do skupiny sledovaných potenciální FX manipulátorů představuje riziko krátkodobého posílení kurzu, k čemuž by mohlo přispět i uzavíraní carry obchodů financovaných právě z CHF. Protiváhou by mohla být aktuální relativně optimistická nálada světových trhů nahrávající risk-on strategiím, nikoli přesunu k bezpečným přístavům. Jestliže by ale došlo na zhoršení, zpevnění franku by se dostavilo (společně s japonským jenem). Například podle banky Goldman Sachs je možné švýcarskou měnu považovat za proxy zlata, což lze využít zejména při geopolitických krizích.

Podle našeho odhadu nebude švýcarská centrální banka zahajovat vyšší intervence než doposud. To bychom ohraničili již zmiňovanou hranicí 1,0500 EURCHF. Na druhou stranu, kombinace slabého růstu a inflace ve spojení s podle nás odhadovanou neochotou manipulovat se sazbami představuje faktor nahrávající oslabení franku. Tím by však švýcarská centrální banka riskovala, že ji americké ministerstvo financí v dalším FX reportu (říjen 2020) označí za devizového manipulátora, což by pro ni vzhledem k aktuální situaci představovalo zhoršení. Měnové autoritě tak nezbývá nic jiného než, doufat ve všeobecně silnější euro.

Aktuálně se frank obchoduje těsně nad supportem 1,07317 EURCHF. Rizikem jeho prolomení je již zmiňovaná spekulace spojená se zařazením do skupiny sledovaných potenciálních FX manipulátorů, případně všeobecně slabší euro, například vinou výrazně holubičí rétoriky ECB (tu ale na čtvrtečním zasedání nečekáme). Dobrá tržní nálada však nahrává odražení a mírnému posunu k vyšším hodnotám. Medián odhadu agentury Bloomberg dosahuje k prvnímu čtvrtletí letošního roku hodnoty 1,1000 EURCHF. My se přikláníme k tomu, že po dobu dvou měsíců setrvá frank pod 1,0900 EURCHF. Výpočty Bloombergu vycházející z opčního trhu tomuto scénáři přiřazují pravděpodobnost bezmála 85 %.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1095 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,58 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1033 do 1,1135 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,10 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,08 až 25,15 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,58 až 22,74 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.