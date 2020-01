S novým rodičovským příspěvkem neotálejte. Vyřiďte si vše už v lednu, radí úřad části rodičů

Od nového roku mají lidé na rodičovské dovolené nárok na vyšší příspěvek. Na úřadu práce mají možnost si upravit výši měsíční částky. A někteří z nich by tento krok měli učinit co nejdříve. Týká se to zejména rodičů, jejichž děti letos dosáhnou věku čtyř let.

V první řadě je potřeba vědět, že nárok na vyšší rodičovský příspěvek mají všichni, kteří jej aktivně pobírají. Navýšení proběhlo automaticky, takže rodiny musí řešit jen případnou změnu měsíční částky. V takovém případě se musí obrátit na příslušný úřad práce.

Pokud rodiče chtějí vyšší částku už od začátku roku, musí si o ni zažádat do konce ledna. V opačném případě tak mohou učinit kdykoliv v průběhu celého roku. Úřad práce však některým rodičům důrazně doporučuje tuto změnu stihnout už v lednu.

"V tuto chvíli by si měsíční částku měli upravit především ti, jejichž dítě dosáhne letos čtyř let," radí mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková. Ke změně je potřeba jen občanský průkaz a vyplněný formulář pod názvem "Volba výše rodičovského příspěvku." Ten si můžete vyplnit už doma. Na úřad ani nemusíte fyzicky dorazit, žádost je možné podat i prostřednictvím datové schránky.