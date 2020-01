Poslední šance na záchranu pražské koalice: Zázrak nepřijde, říká opozice

Poslední možnost, jak zachránit koalici na pražském magistrátě. Tak hodnotí politologové v pondělí zahájené dohodovací řízení. Pokud během něj partneři nenajdou společnou řeč, koalice by mohla padnout. Dohodovací řízení vyvolala TOP 09 poté, co primátorovi vyslovila nedůvěru. Podle ní se totiž neřeší problémy, které Pražany skutečně trápí. V Praze už Piráti skončili ve vedení radnic tří městských částí.

Před měsícem TOP09 vyjádřila primátorovi nedůvěru, protože podle ní neplnil koaliční program. Teď koaliční partneři tvrdí, že se už nechtějí dohadovat, ale dohodnout. K dohodovacímu řízení koalice dospěla po pouhém roce vládnutí. A v pondělí se v jeho rámci sešli vůbec poprvé.

První z plánovaných jednání trvalo čtyři hodiny. "Je to o komunikaci nejen mezi radními, ale mezi všemi členy koalice, tak aby byli všichni informovaní o tom, co se děje a aby to neskřípalo. To mě samozřejmě velmi mrzí, pokud tady dochází k nějakým komunikačním šumům," pronesl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

"Je to zdvižený prst a otevřeně říkám, že kdyby dohodovací řízení dopadlo stejným stylem, jak probíhala nějaká jednání na podzim, tak by to mohlo vést i ke krizovějšímu scénáři," varoval zastupitel Jiří Pospíšil (TOP 09).