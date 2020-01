Průzkumy: 78% lidí míní, že elity budou dále bohatnout a střední třída bude mít problémy. Většina si myslí, že kapitalismus spíše škodí

S blížícím se WEF v Davosu se množí různé komentáře a průzkumy. Jedním z nich je také Trust Barometer spravovaný Richardem Edelmanem sledující nálady a názory 34 000 lidí z 28 zemí světa.V rámci průzkumu si 56% respondentů myslí, že kapitalismus ve své stávající podobě spíše škodí, než že by přinášel nějaké dobro. 78% respondentů souhlasí s tvrzením, že bohatí budou dále bohatnout a střední třída bude čelit problémům při plnění svých finančních závazků.Lidé v 15 zemích světa včetně Japonska, Francie , Německa a Itálie jsou v pětiletém výhledu situace jejich rodin spíše pesimističtí a očekávají celkové zhoršení jejich situace.V USA pouze 43% věří, že se v 5letíém horizontu budou mít lépe. Meziročně to představuje zhoršení o 7 procentních bodů.Ve Velké Británii je podíl optimistů pouze 27%, což je zhoršení o 2 procentní body.Nejoptimističtější jsou v tomto ohledu obyvatelé rozvíjejících se zemí jako je Kenya s podílem 90%. 80procentní optimismus mají Indonésané a 77% Indové. V Číně je podíl 69%, což představuje pokles o 6 procentních bodů.Pouze ve 2 zemích podíl optimisticky laděných obyvatel meziročně stoupl a to v JAR (57%, meziročně +1%) a v SAE (75%, meziročně +3%).V rámci celého průzkumu plných 48% respondentů uvádí, že systém k nim není přívětivý. 57% respondentů míní, že vlády jdou na ruku skupinám vyvolených a pouze 30% respondentů věří, že vlády konají v obecném zájmu.61% respondentů se obává ztráty zaměstnání kvůli stále většímu odklonu ekonomik směrem k nezávislejším pracovním pozicím. 60% respondentů se obává možné recese. 58% se obává nedostatečné úrovně vzdělání, 55% se obává negativního vlivu přílivu levnější pracovní síly ze zahraničí. Nástupu automatizace se obává 53% respondentů.61% respondentů považuje vládní regulaci nových technologií za nedostatečnou respektive že vlády novým technologiím nerozumí dostatečně, aby je mohly náležitě regulovat.