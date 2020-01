Nehody v roce 2019: Bouralo se více, dopady na zdraví byly menší, odškodnění rostou

Loni zaznamenala Policie ČR 107 572 nehod - oproti roku 2018 jde o mírný nárůst. Ve srovnání se začátkem minulého desetiletí byly ale nehody o poznání méně tragické. Zatímco v roce 2010 připadalo jedno úmrtí na sto nehod, loni byla statistika příznivější. V roce 2019 také klesl počet vážných úrazů. Lidé zranění při nehodách mají nárok na odškodnění, které se v průměru loni pohybovalo okolo 830 tisíc korun. Letos by měla být částka ještě vyšší, informuje společnost Vindicia.

V roce 2019 se mírně zlepšilo povědomí o možnosti získat adekvátní odškodnění, celkově ovšem přetrvává situace, kdy účastníci nehod svá práva a nároky neznají. Podíl poškozených, kteří se domáhají kompenzace, nicméně pomalu roste. „Průměrná částka, na kterou si během minulého roku poškození přišli, se pohybuje kolem 830 tisíc korun - ovšem jen v případě, kdy si s procesem odškodnění nechali pomoci a poradit. Jinak jim pojišťovny standardně vyplácí jen mezi pětinou a třetinou částky, na kterou mají poškození nárok,” vychází z firemních statistik Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.

Na začátku desetiletí se na silnicích umíralo výrazně více

Počet loňských nehod se sice oproti roku 2010 výrazně zvýšil ze 75 522 na 107 572, měly ale mnohem méně obětí na životech. „Na začátku desetiletí připadlo jedno úmrtí na sto nehod (753 úmrtí, 75 522 nehod), v loňském roce byl poměr příznivější. Oběti si vyžádalo jen 0,5 % nehod, tragická tak byla každá 200. nehoda. K nižšímu počtu úmrtí přispívají i lepší konstrukce aut či zavádění bezpečnostních prvků, jako jsou airbagy v základní výbavě, asistenční systémy v automobilech a materiály, které pohlcují energii při nárazu,” domnívá se Beck.

V roce 2019 se snížil i počet těžce zraněných, s 2110 případy šlo o nejméně poškozených za poslední desetiletí. Lidé, kteří utrpí zranění při nezaviněné nehodě, mají samozřejmě nárok na zmíněné odškodnění. To navíc letos čeká navýšení. „Lékaři následky na zdraví vyjadřují pomocí bodů - čím jsou vážnější, tím více bodů odborníci přidělí. Finanční hodnota 1 bodu se přitom počítá z výše průměrného platu z předcházejícího roku. Průměrná mzda za rok 2018 činila 31 885 korun, hodnota 1 bodu tak loni odpovídala 318,85 korunám. Na přesnou částku pro rok 2020 teprve čekáme, bude se pohybovat okolo 340 korun,” vysvětluje Beck.

V zimě se k obvyklým rizikům přidává i sníh a led

K počtu nehod a vážnosti následků přispívá i počasí . Přestože letošní zima zatím žádné extrémy nenabídla, na vánice i ledovku ještě pravděpodobně dojde. Zásadní je dobře se na těžší podmínky připravit, a to nejen opatrnou jízdou. Řidiči by neměli podcenit ani technickou výbavu, jako jsou například sněžné řetězy, startovací kabely či provozní kapaliny vhodné do mrazů. Je třeba důkladně očistit skla, zrcátka a smést sníh ze střechy auta - bez těchto kroků by se řidič neměl rozjet ani po parkovišti.,“ radí Tomáš Skopový, marketingový ředitel značky Sheron.