Alkohol na evropských silnicích Čechy 10 let, Island a Polsko až doživotní zákaz řízení

Řízení pod vlivem alkoholu se děje i v zemích, kde je nulová nebo velmi nízká tolerance vůči alkoholu za volantem, což je celkem 11 států Evropy. Mezi nimi i Česká republika, kde se vloni odehrálo 4 627 dopravních nehod zaviněných podnapilými řidiči. Přičemž zhruba nejvážnější následky způsobili ti, kdo měli v krvi 1,5 promile a více. Co jim za to hrozí?

Nejdříve řekněme, že oněch 11 zemí, kde je nulová či nízká tolerance k alkoholu pro řidiče, je v Evropě v menšině. Naopak většinu – zhruba 25 států, tvoří ty, kde je povolená hranice 0,5 promile alkoholu v krvi. V některých státech je to 0,2 promile a doslova jen pár zemí má hranici nastavenou od 0,8 promile (Velká Británie a Kypr). Hned ale dodejme, že onu stanovenou povolenou míru alkoholu doprovázejí vysoké pokuty za její překročení. A to včetně vysokých pokut – třeba ve Francii až 4 500 €, v Lucembursku až 10 000 €, v Belgii až 11 000 € .

Nejen to, řada zemí zná i ještě vyšší finanční postih, a to zabavení vozidla. Tento postih v případě nebezpečné jízdy či fatální havárie s 0,8 a více promile v krvi hrozí například ve Francii. Ve Španělsku může být vozidlo zabaveno dokonce i v případě, že se řidič odmítne podrobit dechové zkoušce nebo odběru krve.

Ani postihy jako v Norsku nebo Švýcarsku, kde se pokuta za nebezpečnou jízdu pod vlivem alkoholu vypočítává z daňového základu pachatele, a u cizinců například z ceny vozidla, není právě malým postihem.

Zásadní může být i rozhodnutí, že společně s pokutou bude následovat vězení. Ve Velké Británii a Finsku či Belgii například za jízdu pod vlivem hrozí odnětí svobody až na 6 měsíců, ve Španělsku na 8 měsíců, v Lucembursku až 3 roky.

Stejně zásadním postihem pro toho kdo překračuje zákon se může stát zákaz řízení. V řádu 1 roku je to třeba v Dánsku, 2 let ve Finsku, 3 let ve Francii, 4 let při opakovaném zadržení pod vlivem alkoholu v Irsku…

Jak jsme na tom v Čechách? Maximální postih se rovná až pokutě 50 000 Kč, trestu odnětí svobody až na 3 roky a 10letému zákazu řízení. Zdá se, že je ČR z přísnějších zemí. Ne tak docela.

V Nitranském kraji na Slovensku překročil řidič v úseku s omezením rychlost o 119 kilometrů v hodině. V krvi měl 1,52 promile. Postih? Kromě jiného ho soud odsoudil k doživotnímu zákazu řízení motorového vozidla. Něco nebývalého? Ne tak docela. Ve Švédsku se ten, kdo se během 5 let dopustí pod vlivem alkoholu havárie, dočká toho samého. A institut odebrání oprávnění k řízení na doživotí zná a používá také Island. Novou zemí, která zavedla toto pravidlo od ledna roku 2020 je také Polsko. Přičemž zákon, který schválili poslanci před závěrem roku, je ještě přísnější. Hovoří totiž o tom, že kromě pokuty, která může dosáhnout až 360 000 Kč, opilý řidič, který způsobil nehodu, může přijít o řidičák na doživotí. Přičemž do té doby hrozilo v Polsku jeho odebrání až na 5 let. Ukázalo se však, že ani to není dostatečné a proto polští zákonodárci schválili „doživotí“.

Odborníci ÚAMK v tomto kontextu musí připomenout, že nový bodový systém, který chce ministerstvo dopravy v březnu předložit do vlády, počítá například s maximální pokutou za daný přestupek 75 000 Kč. Jen dodáme, že naši západní sousedé mají částku přesahující 100 000 Kč, některé země 250 000 Kč a Polsko dokonce 360 000 Kč. O zabavení vozu běžně za půl milionu a více, ani nemluvě. Čím danou výši pokuty poměřovat? Třeba asi 25 životy, které ročně na českých silnicích vyhasnou vinou opilých řidičů.