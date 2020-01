Oxfam: 2153 světových miliardářů má stejný majetek jako 4,6 miliardy lidí. Vlády mají podporovat co nejlepší podmínky všech obyvatel

Podle aktuální studie charitativní společnosti Oxfam vlastní 2153 světových miliardářů stejný majetek jako 4,6 miliardy lidí.Podle propočtů Oxfamu je bohatství první pětice tak velké, že kdyby někdo ukládal 10 000 USD denně od postavení egyptských pyramid, tak by byl stále o 80% chudší než skupina TOP5.Oxfam v této souvislosti a u příležitosti konání pravidelného ekonomického fóra v Davosu vyzývá vlády, aby přijaly opatření, jež by zmírnily příjmovou nerovnost. Oxfam navrhuje během následující dekády zvýšení daní pro nejbohatší o 0,5%. Při takovém navýšení by bylo možné vytvořit odhadem 117 miliónů nových pracovních míst v sektorech jako jsou vzdělání a péče o zdraví.Mezi další navrhovaná opatření patří především investice do systémů národní péče, proti sexismu a právních norem ochraňujících kariérní práva a bránících extrémnímu bohatství. Jeho existence jako taková je podle Oxfamu známkou nesprávně fungujícího ekonomického systému. Vlády by se měly principiálně a dlouhodobě snažit, aby prioritou celé společnosti byly co nejlepší životní podmínky všech obyvatel a ne jen dlouhodobě neudržitelný růst a ziskovost.