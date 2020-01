Švýcarský frank drží sazby pod nulou

Pro prezidenta švýcarské centrální banky (SNB) Thomase Jordana je těžké přejít zpět na normální měnovou politiku, pokud nechce riskovat nechtěné zhodnocení franku.

Pět let poté, co Jordan zamával s trhy tím, že zrušil limit franku a zavedl záporné úrokové sazby, dává síla této měny jen malou šanci na to, že bude moci brzy tuto kontroverzní měnovou politiku ukončit. Sazby pod nulou v jeho domovině frustrují banky. Intervence SNB na měnovém trhu vehnaly Švýcarsko do střetu s americkými úřady.

Nečekané rozhodnutí přezdívané „Frankenshock“ uvrhlo (tento týden přesně před pěti lety) globální finanční trhy do chaosu. Přestože doma Jordana chválili za to, že se k takovému kroku odvážil, situace se od té doby změnila. Kromě finančního průmyslu tvrdí i odbory, že sazby SNB -0,75 % prohlubují díru v oblasti sociálního financování.

I přes záporné sazby a příslib intervencí na měnových trzích je frank na páru s eurem poblíž maxim od roku 2017. Data naznačují, že SNB navýšila intervence ve druhé polovině loňského roku, což tento týden podnítilo ministerstvo financí USA vrátit Švýcarsko na seznam sledovaných měn.

Názor veřejnosti

Ekonomové dotázaní Bloombergem očekávají, že depozitní sazba SNB zůstane po zbytek tohoto roku rekordně nízká. Švýcarské veřejné mínění by se pravděpodobně otřáslo, kdyby lidé na ulici uviděli na svých bankovních účtech záporné sazby. Zatím se tak nestalo, i když banky čím dál více cílí na hotovost bohatých.

Stejně jako před pěti lety je osud Švýcarska vázaný na světovou ekonomiku. Limit na franku byl zrušen na základě očekávání kvantitativního uvolňování Evropskou centrální bankou a bez významnějšího zvratu na financích eurozóny nemá SNB prostor k pohybu.

Jednostranné utažení SNB by mohlo zvýšit tlak na její měnu směrem nahoru, což by stlačilo ceny a poškodilo jak vývozce, tak ekonomiku.

Centrální banka na začátku roku 2015 uvedla, že frank časem oslabí, ale nestalo se tak. V roce 2018 se krátce dotkl 1,20 za euro (úroveň stropu), od té doby ale posiloval.

"Obviňuju ECB," řekl Thomas Matter, předseda Helvetische Bank a poslanec za švýcarskou lidovou stranu, který navrhl, že se některé zisky SNB použijí na navýšení veřejného starobního pojištění. "SNB nemůže zrušit záporné sazby. To by vyvolalo obrovský tlak na apreciaci.“

Zdroj: Bloomberg