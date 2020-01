To nejdůležitější z tohoto týdne

Shrnutí:

Wall Street dnes zůstává zavřená

BoJ, BoC a ECB rozhodují v tomto týdnu o sazbách

Koná se Světové ekonomické fórum v Davosu

Pondělní kalendář je často takřka prázný a ne jinak je to mu i tentokrát. Snad jedinou událostí, která by dnes mohla mít určitý tržní dopad, je projev guvernérky ECB Christine Lagardové v 19:30. Nicméně její projev nebude zveřejněn v textové podobě a ani není jisté, zda se v něm alespoň dotkne měnové politiky. Navíc americké akciové trhy dnes zůstanou zavřené kvůli oslavám dne Martina Luthera Kinga. Futures na americké indexy, ropu WTI a drahé kovy se budou obchodovad do 19. hodin. Zemědělské komodity jako - CORN, SUGAR, SOYBEAN, WHEAT, COCOA, COFFEE se nebudou obchodovat vůbec.

V dalším průběhu týdne se naše pozornost soustředí hlavně na tyto události:

Rozhodnutí o sazbách centrálních bank

Bank of Japan (úterý), Bank of Canada (středa) a European Central Bank (čtvrtek) zveřejní v tomto týdnu své rozhodnutí o sazbách. Ani v jednom případě se však nečeká změna aktuálního nastavení sazeb. Obchodníci se ale mohou dočkat komentářů, které by mohly naznačit jejich další vývoj. BoC udržuje nejvyšší sazby mezi dalšími důležitými centrálními bankami, což by mohlo přinést určitá očekávání na jejich snížení v blízké budoucnosti.

Makrodata

Mezi primární ekonomická data budou v tomto týdnu patřit indexy PMI za leden. Data z Německa, Velké Británie a Spojených států budou zveřejněna v pátek. Obchodníky na libře bude zajímat report z pracovního trhu (úterý). Jedná se o důležitá data před zasedáním BoE v příštím týdnu, které by mohlo přinést snížení úrokových sazeb.

Světové ekonomické fórum v Davosu

Výroční ekonomické fórum v Davosu se bude konat mezi 21. lednem a 24. lednem. Událost je obvykle navštěvována mnoha důležitými hlavami států, politiků a ekonomů včetně Angely Merkelové a Donalda Trumpa. V letošní agendě by měly dominovat environmentální otázky, takže dopad na finanční trhy by tentokrát nemusel být výrazný.