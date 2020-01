Rozbřesk: ECB bude vysvětlovat strategickou revizi, ČNB se připravuje na pomalejší růst

Tento týden by měl být ve znamení setkání v Davosu a zasedání ECB. Ve Švýcarsku hlavní debaty sice začínají až v úterý, ale již dnes pro ně MMF připraví půdu novým globálním výhledem. Ten by mohl být vzhledem k nižšímu obchodnímu napětí a jasnější brexitové trajektorii lehce příznivější. Žádný velký optimismus ale čekat nelze - světová ekonomika rostla v uplynulém roce nejslabším tempem od roku 2009, řada ekonomik teprve hledá dno průmyslové recese a jednání o obchodní dohodě mezi EU a Velkou Británií rozhodně nebude procházkou růžovým sadem.



I proto ECB zatím nebude pomýšlet na změnu měnové politiky. Sazby i po čtvrtečním zasedání zůstanou v hlubokém záporu, Christine Lagardeová nebude chtít nic zásadního měnit ani na komunikaci. Pro trhy ovšem může být zajímavé, jak se vypořádá s otázkami směřujícími na strategickou revizi měnově-politických nástrojů. Christine Lagardeová se jí bezesporu snaží podpořit týmového ducha ve výkonném výboru ECB, kterého postrádal v posledních letech prezidentování Maria Draghiho. Chystaná revize ovšem na druhou stranu již dnes snižuje v investorských kruzích váhu verbálního závazku, držet sazby v hlubokém záporu do té doby, než se inflace udržitelně přiblíží dvouprocentnímu cíli. Pokud by tento závazek trhy měly brát vážně, nebudou čekat v nejbližších dvou letech žádný pohyb sazeb. Dvouleté sazby však v posledních třech měsících míří vzhůru a ukazují, že trhy si už verbálním závazkem ECB nejsou tak jisté…



Christine Lagardeová každopádně bude mít dost příležitostí své pozice vysvětlit. Nejenže se ve čtvrtek po zasedání ECB setká s novináři, ale v pátek vystoupí v Davosu v panelové debatě s ostatními centrálními bankéři, kde budou rozebírat výhled na rok 2020 To v Česku zasedá ČNB až na začátku února a je čas ještě rozklíčovat pozice centrálních bankéřů, ve kterých se musí mísit na jedné straně geopolitická úleva a vyšší domácí inflace , a na straně druhé viditelně zpomalující průmysl . O zpomalení ekonomiky také primárně hovořil v Lidových novinách guvernér Jiří Rusnok, kterému se zatím do zvyšování úrokových sazeb příliš nechce. Jedním z argumentů je i silnější česká koruna , která v uplynulém týdnu dobyla nová postintervenční maxima.Start do nového týdne bude na eurodolarovém trhu pravděpodobně velmi ospalý, neboť nás nečeká nic zajímavého. To by se mělo změnit až v závěru pracovního týdne, kdy přijde na pořad zasedání ECB a evropské indexy PMI Ve střední Evropě zůstává pod tlakem forint, který nehledě na globálně velmi silný rizikový apetit dále oslabuje. Ropa si dnes ráno připisuje k dobru více než procento a testuje hranici 66 USD barel . Za jejím růstem stojí uzavření produkčních kapacit na jihozápadě Libye (prozatím v rozsahu 400 tis. barelů denně), které je reakcí na vojenskou blokádu ropovodů ze strany protirežimních povstalců. Ti navíc v rámci pokračující občanské války hrozí i dalším přerušením fyzických dodávek, což by mohlo vést až k odstávce většiny libyjské produkce (aktuálně 1,2 mil. barelů denně).Kromě nového ohniska geopolitického napětí zaměří ropný trh tento týden svou pozornost především na tradiční data k zásobám, a to v úterý z dílny Amerického petrolejářského institutu a ve středu od EIA. V pátek pak přijde na řadu aktivita amerických producentů, kteří v minulém týdnu přidali celkem 14 aktivních vrtných souprav.