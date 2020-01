Fondy na dolar nesází. Více sexy je carry

První část obchodní dohody mezi USA a Čínou byla podepsána. V tomto týdnu se pak dozvíme, zda budou splněna očekávání o úspěšném a především klidném odchodu Velké Británie z Evropské unie na konci měsíce. Nálada na trzích je tak relativně pozitivní, což potvrzují i poslední zveřejněná čísla o sázkách fondů na devizovém trhu.

Data CFTC zveřejněná k úterý 17. ledna, tedy se zpožděním, naznačují nárůst apetitu fondů směrem od bezpečných přístavů k rizikovějším a procyklickým měnám. Patrné je to vidět zejména v nárůstu čistých shortů japonského jenu o zhruba 19 tisíc. U švýcarského franku je situace poněkud jiná. Pokles sázek na oslabení CHF (o 4 tisíce) mohl být vyvolán například tím, že americké ministerstvo financí zařadilo Švýcarsko do sledované skupiny možných devizových manipulátorů. Představa je taková, že by švýcarská centrální mohla vinou tohoto kroku omezit své intervence bránící výraznějšímu posílení domácí měny.

Pokles čistých shortů najdeme i u eura či australského a novozélandského dolaru. Čisté long pozice pak pozorujeme pouze o dvou měn skupiny G10, a to u britské libry a kanadského dolaru. Na pozadí těchto čísel rovněž vidíme, že sázky na silnější dolar dále slábnou, resp. jsou již v záporu, a to na úrovních pozorovaných naposledy v květnu 2018.

Rostoucí sázky na slabý dolar jsou výsledkem trendu, kdy se obchodníci snaží využít prostřední nízké volatility. Ta dokonce podle indikátoru CVIX, který vychází z implikované volatility vybraného koše měn, dosáhla historických minim pod hladinou 4,95 %. Pokud k tomu přičteme dobrou tržní náladu spojenou s výhledem stability světové měnové politiky, obchodníci mohou v případě devizových trhů využívat nejen regionálních odlišností, co se týče dat, ale například i strategii carry trade.

A právě v jejím případě, uvažujeme eurové páry, kde využíváme nízkých evropských sazeb, nabízí v rámci G10 zajímavou příležitost (kombinace výkon ekonomiky a výhled měnové politiky) například kanadský dolar. U rozvojových trhů vidíme nejvyšší realizované carry u turecké liry, ruského rublu a české koruny. Vůbec největší zisky v rámci strategie pak byly letos realizovány u argentinského pesa, indonéské rupie a mexického pesa.

Zaměříme-li se na očekávaný vývoj volatility devizových trhů, nesázíme na její brzký růst. V tomto týdnu nás sice čeká například zasedání ECB či konference v Davosu. Ani v jednom případě se však nedočkáme zásadních změn/informací/komentářů, které by trend očekávaných výkyvů devizových trhů narušily. To samé pak platí pro zveřejněná data, u kterých se bude jednat zejména o evropské předstihové indikátory (německý Zew, PMI průmyslu).

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1098 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,60 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1059 do 1,1158 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,14 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,09 až 25,19 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,50 až 22,66 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.