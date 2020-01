Ranní komentář: Růst na amerických indexech zatím k nezastavení, čeká nás důležitý týden

Minulý týden se na finančních trzích vydařil a akciové indexy pokračovaly v solidním růstu, když jen v USA přidaly okolo 2 %. Pozitivnímu sentimentu pomáhá hlavně kombinace uvolněné měnové politiky, lepšího makra a částečná eliminace politických rizik, v čele se stabilizací vztahů mezi USA a Čínou.

V novém týdnu nás čeká hned několik důležitých makrodat a zasedání centrálních bank. Do toho se navíc naplno rozjede výsledková sezóna v USA, takže několik nadcházejících dnů bude pro akciové indexy a jejich vysoké ocenění důležitým testem. Dnešní seance by však měla probíhat ve spíše poklidném duchu, a to částečně i díky svátku v USA a absenci důležitých fundamentů.

Dnešní fundamenty: