Zisk ČNB jako (další) podpora pro českou korunu

Zisk České národní banky v roce 2019 dosáhl 58 miliard Kč. Celými 115 miliardami korun k tomu přispěl zisk z devizových rezerv, výnos z nich tak dosáhl 3,4 %. Dobře pro korunu, píše David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny.

V loňském roce skončily jak dluhopisy, tak akcie v plusu. Cena 10letých bondů USA vzrostla o 7,1 %, v eurozóně obdobné cenné papíry přidaly 4,8 %. Výborný rok zažil i akciový trh.

Výnos ČNB z devizových rezerv na úrovni 3,4 % tedy nepůsobí nijak spektakulárně, musel být mimo jiné snižován zápornou depozitní sazbou ECB a krátkým koncem výnosové křivky (například cena dvouletých eurových dluhopisů klesla o 0,7 %).

Výnos z devizových rezerv ovšem každopádně (společně s konverzí fondů EU) zvyšuje devizové rezervy. Jejich objem vůči HDP patří přitom v Česku mezi nejvyšší na světě. Na pořad jednání bankovní rady centrální banky by se tedy měl dostat návrh obnovení programu odprodeje alespoň části výnosů devizových rezerv. Někteří členové bankovní rady v minulosti diskuzi o obnovení tohoto programu podpořili.

Co by to znamenalo pro českou korunu? Odprodej devizových rezerv maximálně do výše výnosu z nich by vedl ke zvýšení poptávky po korunách, a tedy k tlaku na posílení české měny. Očekáváme pro konce letošního roku posílení koruny na 24,7 EUR/CZK, to jen tak mimochodem.

Roční bilance běžného účtu a přímých zahraničních investic se aktuálně pohybuje okolo 124 miliard Kč. To aproximuje poptávku po korunách z reálné ekonomiky. Obnovení programu a odprodej celého výnosu z devizových rezerv by tak téměř zdvojnásobil fundamentální poptávku po koruně.

Nelze ovšem očekávat, že by výnos i v letošním roce dosáhl 3,4 %. Půjde spíše 1-2 %, což by ale i tak představovalo další poptávku po české koruně v objemu 30-60 miliard Kč.

