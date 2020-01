5 nejčastějších lží o podnikání na mateřské dovolené

V posledních letech se stále zvyšuje počet žen, které přemýšlí o tom, jak začít podnikání právě na mateřské či rodičovské dovolené. Je to totiž ideální doba na rozjetí jejich business plánu. Začít s podnikáním na vedlejší činnosti pro OSVČ přináší řadu výhod. Pojďme se podívat, jaké kolují o podnikání na mateřské dovolené nejčastější lži a předsudky, jaké mají podnikající osoby povinnosti a jak zabránit případným pokutám z neznalosti zákonů…













1) Na mateřské dovolené se podnikat nesmí!

Každá žena jako podnikatelka (osoba samostatně výdělečně činná) na mateřské dovolené osobně podnikat nemůže . Je to z toho důvodu, že peněžitá pomoc v mateřství plyne z daného podnikání. Nicméně je zde definováno, že nesmí podnikat „osobně,“ a to znamená, že může práci vykonávat nadále s pomocí svých zaměstnanců, externích pracovníků a dalších spolupracujících osob. Dobře rozjetou kariéru tak matka na mateřské rozhodně nemusí přerušovat nebo dokonce rušit.

Tip! Výjimkou jsou ženy, které nastoupily na mateřskou dovolenou ze zaměstnání, ty mohou začít s podnikáním rovnou po narození dítěte. Samozřejmě za předpokladu, že budou zvládat skloubit práci s péčí o dítě.

2) Občasný prodej bez živnostenského listu nevadí

„Jen sem tam něco prodám, ale to přece nelze považovat za podnikání.“ Bohužel, výklad zákona a slova „příležitostnýprodej“ jsou mnohdy chápány chybně. Příležitostná činnost není podnikáním pouze v případě, že se jedná o náhodný jednorázový prodej. Ač zákon hranici mezi příležitostnou a soustavnou činností úplně přesně nevymezuje, tak pokud děláte stejnou činnost opakovaně, zabýváte se prodejem a inzercí produktů či služeb, o podnikání se již jedná. Musíte se tak registrovat na příslušných úřadech a vztahují se na vás povinnosti pro podnikatele. Přitom nezáleží na tom, kolik si vyděláte.

Příklad: Jestliže občas vyrobíte něco na prodej, třeba ušijete kamarádce sukni, pro další známou šaty či vyrobíte na zakázku pro sousedku věnec na dveře na Velikonoce, jedná se o příležitostnou činnost. Ovšem pokud si vytvoříte webové stránky, své výrobky pravidelně inzerujete na internetu či je nabízíte na sociálních sítích se záměrem je soustavně a opakovaně prodávat, jedná se o podnikání.

3) Na mateřské a rodičovské dovolené platí pojistné stát

Ano, tak tohle tvrzení je pravdivé, má to však malý háček… Začít s podnikáním na mateřské a rodičovské dovolené přináší velkou výhodu. Podnikání v této době se totiž považuje za vedlejší podnikatelskou činnost. To má sice mírnější podmínky při úhradách záloh na zdravotní a sociální pojištění, neznamená to však, že matky podnikatelky nemusí platit vůbec nic. Začnete-li podnikat na mateřské či rodičovské dovolené, musíte si kromě živnostenského oprávnění vyřídit i registraci na finančním úřadě, zdravotní pojišťovně a sociálním odboru. Na začátku každého roku pak podáte přehledy za minulý rok, ve kterých budou zjištěny případné přeplatky či nedoplatky pojistného.

Tip! V prvním roce podnikání nemusíte odvádět žádné zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Ty hradíte až v následujícím roce podle toho, kolik jste si v prvním roce vydělali. To se dozvíte právě v přehledech pojistného za předchozí účetní období, tedy kalendářní rok.

4) Při uplatňování paušálních výdajů není třeba nic evidovat

Paušálními výdaji se rozumí výpočet výdajů z podnikání podle určených procent stanovených pro daný obor podnikání (výdaje 30 %, 40 %, 60 % a 80 %). Pro výpočet výdajů jsou zákonem stanovené limity. Výdaje tedy evidovat ve svém účetnictví nemusíte. Co ale naopak uchovávat musíte, tak jsou vaše příjmy (vydané faktury a přijaté platby – hotovostní/bezhotovostní) a pohledávky (neuhrazené faktury).

Tip! Evidenci si můžete vést v excelové tabulce nebo lze využít některou z online aplikací pro tvorbu a správu faktur.

5) Žena, která na mateřské nepodniká, nemusí nic řešit

Často se ženy dostávají do situace, kdy jdou na mateřskou dovolenou z podnikání. Jestliže tedy pobírají peněžitou pomoc v mateřství z podnikatelské činnosti a nemají zaměstnance, po dobu mateřské dovolené podnikat nesmí. Na rodičovské dovolené však už ano, a to na vedlejší živnosti bez omezené výše výdělku. Matka, která přerušuje podnikatelskou činnost během péče o dítě, má však také jisté povinnosti. V případě přerušení podnikání je nutné tuto změnu oznámit také na živnostenském úřadu, na zdravotní pojišťovně a na odboru sociální péče.

Tip! Oficiálně podnikatelskou činnost přerušovat nemusíte, a to především v případě, kdy se chystáte opět začít s prací po nástupu na rodičovskou dovolenou. Myslete však na to, že jste povinni každý rok podat přehled na sociální a zdravotní pojištění, a to i při nulovém výdělku. I tak úřady obeznamte s přechodem na vedlejší činnost, ať máte veškeré pracovní záležitosti úředně v pořádku. Ušetříte si tak nepříjemnosti a peněžní pokuty kvůli neplnění povinností jakožto podnikatele.

A co vy, jakou máte zkušenost s podnikáním na mateřské či rodičovské dovolené?

