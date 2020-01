Výrazný růst forků Bitcoinu a další novinky okolo využívání kryptoměn

V dnešních Perličkách týdne se zaměříme na to nejzajímavější ze světa kryptoměn za posledních 7 dní. Dozvíš se zde třeba o tom, jaké forky bitcoinu rostly nejvíce, či kolik procent malých a středních podniků v USA využívá kryptoměny.

36 % amerických SMEs přijímá platby v kryptoměnách

SMEs (small and medium-sized enterprises), tedy malé a střední podniky, v USA by se měly stavět ke kryptoměnám vskutku pozitivně. Až lehce přes třetinu z nich by totiž reálně mělo přijímat platby v kryptoměnách. Ve videu se mimo to dozvíš i o tom, že mladší společnosti mají o platbu v kryptoměnách zvýšený zájem a o dalším.





Růst forků BTC

Po obrovském růstu bitcoinu SV z minulého týdne forky bitcoinu v růstu pokračují. V první řadě si bitcoin SV připsal dalších 64 % a opravdu hodně se dařilo i bitcoinu gold a bitcoinu diamond. První zmíněný zvýšil svou cenu o 81 %, druhý pak o 79 %.