Víkendář: Severský recept na spokojenost

Proč jsou Finsko a Dánsko zeměmi, kde žijí nejspokojenější lidé na světě? Tuto otázku si klade CNBC v souvislosti s novým žebříčkem World Happiness Report. Ten opět potvrzuje, že severské země patří v této oblasti dlouhodobě mezi světovou špičku. Známý ekonom Jeffrey Sachs k tomu pro CNBC uvedl, že nejde o nejbohatší ekonomiky světa, ale lidé tu dovedou nalézat tu správnou životní rovnováhu. Jsou si vědomi, že ke štěstí nepotřebují být superboháči a na extrémně bohaté lidi se dokonce dívají podezřívavě. „Výsledky jejich přístupu jsou extrémně pozitivní,“ míní ekonom.



Sachs uvedl, že pokusy o sledování spokojenosti začaly na počátku sedmdesátých let v Bhútánu, kde vláda sledovala „hrubou národní spokojenost“. Namísto hrubého domácího produktu se tak zaměřila na to, jak jsou lidé spokojení „s celkovým směrem svého života“. Tato spokojenost se tedy netýká toho, „kolikrát jsme se včera zasmáli,“ ale celkového pocitu ze života. CNBC v této souvislosti poukazovala na práci dánského vědce Mika Wikinga, který tvrdí, že se spokojeností souvisí celá řada oblastí od výše příjmů až po místo, kde žijí. Nicméně se podle jeho názoru zdá, že zdaleka nejdůležitějším faktorem jsou vztahy s jinými lidmi. Tedy například to, zda „máme někoho, komu se můžeme svěřit s našimi obavami a nadějemi“.



Wiking tvrdí, že spokojenost do určité výše příjmů roste s naším bohatstvím, ale po překročení této hranice již „každých dalších 100 dolarů příjmů naši spokojenost neovlivní. CNBC následně zpovídala několik lidí ze severských zemí a ptala se jich, co nejvíce přispívá k jejich spokojenosti. Maria Ainamo-McDonald tvrdí, že „Finsko je nejlepší zemí pro ty, kdo vychovávají děti“. Týká se to finanční podpory a péče o matky, které „během prvních tří měsíců nemusí téměř nic kupovat“. Finsko také nabízí „štědrou mateřskou dovolenou “ a během tří týdnů může doma zůstávat i otec.Kristina Konig Kohrsen hovořila o sociální podpoře, které se dostává lidem v Dánsku. Ta jí „umožnila odejít ze své práce a dát si nějaký čas na rozmyšlenou, co bude v životě dál dělat“. V době, kdy byla nezaměstnaná, dostávala od vlády podporu konkrétně odpovídající asi 2 000 dolarům měsíčně. Nyní navštěvuje uměleckou školu a dostává stipendium ve výši přibližně 1 000 dolarů měsíčně. CNBC k tomu dodává, že zdanění není v severských zemích ani zdaleka tak vysoké, jak se běžně domnívají lidé ze Spojených států. Nicméně je pravda, že daně jsou v těchto zemích vyšší.Ve srovnání se Spojenými státy je více zdaněna především spotřeba. Například ve Finsku tvoří zdanění spotřeby přibližně 21 % všech vybraných daní, v Dánsku je situace podobná, ale v USA se jedná asi o 6 %. Nicméně „Seveřané jsou s tímto stavem spokojeni, protože na oplátku dostávají služby, jako je státem financovaný systém vzdělávání či zdravotní péče“. Wiking se domnívá, že mezi Američany a lidmi ze severní Evropy existuje rozdíl i v tom, jak vnímají svobodu a to, co je ohrožuje. V USA mají totiž lidé pocit, že se musí před vládou chránit a že je ohrožuje, ale na severu Evropy lidé vnímají vládu jako něco, co je ochraňuje a dává jim možnost větší volby . Celkově tu tak panuje velká důvěra. „Můžete v restauraci zapomenout kabelku a být si téměř jistý, že když se pro ni vrátíte, bude na svém místě a budou v ní i všechny peníze.“Tato důvěra může souviset právě s tím, že na severu nepanují takové rozdíly v příjmech, neexistuje tu tolik chudých lidí. Američan Alex Calvert přišel do Dánska původně jen na tři roky, ale nyní tu již žije deset let a pochvaluje si zejména bezpečnost, která v zemi vládne. Jeho manželka pak zmiňuje i to, že v Dánsku jsou patrné velmi silné vazby a vztahy lidí v rodině. Calvert se domnívá, že Dánové mají stejně jako Američané zodpovědný přístup k práci , ale na rozdíl od nich mají větší smysl pro celkovou rovnováhu v životě.Podle Sachse jsou lidé šťastní, jestliže jsou štědří a pokud i kolem nich žijí štědří lidé. Významnou roli pak hraje důvěra ve vládu. Spokojenost může výrazně poškodit pocit, že vláda a úřady jsou zkorumpované. Ekonom zmínil i to, že homogenita společnosti spokojenost přímo neovlivňuje. Calvert pak uvedl, že na rozdíl od Velké Británie či USA mají Dánové velmi uzavřené rodiny a je mnohem těžší dostat se k nim blíž.Zdroj: CNBC