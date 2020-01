Kryptomeny: Dash prekonáva ostatné kryptomeny

Kryptomeny zaznamenali v poslednom období veľké zisky

Hodnota kryptomeny DASH sa viac ako zdvojnásobila

Na Bitcoine môže začať ďalší býčí trh

Trh s kryptomenami sa blíži ku koncu hviezdneho týždňa. Počas posledných niekoľkých dní sa kapitalizácia trhu s digitálnymi aktívami zvýšila o viac ako 30 miliárd dolárov, tj. okolo 14%. Bitcoin získal 11% po tom, čo sa dostal nad hornú hranicu zostupného kanála a pripravil pôdu pre altcoiny, z ktorých niektoré boli dvojnásobne zhodnotené. Neexistujú však žiadne správy, ktoré by mohli tento skok fundamentálne odôvodniť.

DASH

Zdroj: xStation5

DASH je skutočný vodca pokračujúceho vzostupného impulzu. Altcoin získal okolo 130% iba za dva dni. Rally bola zastavená blízko odporu pri úrovni 135 dolárov. Po tomto prudkom stúpaní však došlo ku korekcii a mena sa posunula späť k úrovni 115 dolárov. Je potrebné poznamenať, že táto mena sa už dva roky obchoduje v klesajúcom trende. Prelom nad hornú hranicu štruktúry Overbalance (zelený rámček) by mohol zvestovať výraznejší pohyb smerom nahor. V takomto prípade by sme sa mali zamerať na predchádzajúci vrchol na úrovni 186 USD.

RIPPLE

Zdroj: xStation5

Ripple tento týždeň taktiež zaznamenal nárast. Altcoin sa obchoduje v rastovom trende a nedávno ukončil korekciu na úrovni 0,22 USD. Pokračujúci vzostupný impulz posunul cenu o 6% vyššie a teraz by mohol testovať nedávne maximá na úrovni 0,24 USD. Je potrebné poznamenať, že táto úroveň sa zhoduje s hornou hranicou kanála, takže tu sa môže nachádzať silný odpor. Ak by mena začala klesať, mali by sme sa zamerať predovšetkým na vyššie uvedenú hodnotu 0,22 USD. V prípade, že medvede sa nezastavia, pozornosť sa presunie na spodnú hranicu štruktúry Overbalance na úrovni 0,2170 USD.

Budú kryptomeny rásť po tom, čo sa Bitcoin rozdelí?

Blíži sa ďalší míľnik pre Bitcoin. Očakáva sa, že Block no. 630000 sa uskutoční v polovici mája a odmeny pre ťažiarov sa potom znížia na polovicu. Cieľom tohto kroku je obmedziť infláciu v digitálnej mene. Je potrebné poznamenať, že po predchádzajúcich dvoch zníženiach odmien nasledoval na Bitcoine býčí trend. Prvý takýto býčí trh dostal Bitcoin vyššie o 1700%, zatiaľ čo druhý zaznamenal zvýšenie ceny digitálnej meny o 3600%. Ak by sa mala história zopakovať, môžu byť kryptomeny pred ďalším veľkým rastom. Obchodníci by však mali mať na pamäti, že tieto zisky sa dosiahli v dlhodobom časovom horizonte, keďže obidva uvedené býčie trhy trvali približne 1 000 dní.