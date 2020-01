Další úspěšný týden pro českou korunu (Komentář)

Česká koruna v tomto týdnu navázala na svůj úspěšný vstup do roku 2020 a zejména v první polovině týdne dále posilovala, a to až téměř k hladině 25,05 CZK/EUR. Tuzemská měna tak zdolala své pointervenční maximum a dostala se na nejsilnější hodnotu za posledních sedm let. Druhá polovina týdne byla ve znamení korekce předchozích korunových zisků; v závěru týdne se kurz stabilizoval kolem úrovně 25,15 CZK/EUR. Jen od začátku letošního roku si tak koruna proti euru polepšila o více než jedno procento a je nejúspěšnější měnou regionu. Lépe je na tom letos i polský zlotý se ziskem necelého půl procenta. Naopak propadákem je maďarský forint, který letos odepsal téměř procento a půl.

Koruna profituje především z úrokového diferenciálu. Tomu pomáhá opadnutí rizikové averze na globálních trzích a vyšší inflace. Prosincová statistika poukázala na meziroční akceleraci růstu spotřebitelských cen dále nad horní hladinu tolerančního pásma ČNB (podrobnější komentář je k dispozici zde http://bit.ly/2TpWnXk) a i maloobchodní tržby potvrdily robustnost domácí spotřebitelské poptávky. Pro některé centrální bankéře je aktuální vysoká inflace důvodem přemýšlet o zvýšení úrokových sazeb (to naznačil na vídeňské konferenci V. Benda). Trhy ale uklidnil komentář guvernéra Rusnoka (pro týdeník Ekonom), který preferuje spíše stabilitu úrokových sazeb.