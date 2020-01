Všechny finanční úřady budou mít otevřeno celý týden. Pro komfortní podání daňového přiznání bude rozšířena pracovní doba

Finanční správa rozšíří úřední hodiny všech územních pracovišť nad rámec obvyklých úředních hodin a to v termínu od 20. ledna do 31. ledna 2020. Na všech pracovištích finančních úřadů bude v tomto období zajištěn provoz podatelny a pracovišť majetkových daní v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin a v pátek od 8.00 do 14.00 hodin.