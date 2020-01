Populární Big Mac Index naznačuje, že je koruna o třetinu podhodnocená vůči dolaru

Většina indexů či technických indikátorů je převážně matematické či vysloveně vědecké povahy, ale tu a tam se objevují také indikátory založené na jednoduše sledovatelných a měřitelných reáliích. Jedním z takových indexů je Big Mac Index britského týdeníku Economist poměřující cenu této celosvětově populární "komodity" v různých částech světa vůči ceně v domovských Spojených státech. Výsledný "bigmacový" poměr poměřované měny vůči dolaru je pak poměřen s oficiálním převodním kurzem a z toho se odvozuje, zda je dotyčná měna nad či podhodnocená.Cena Big Macu v USA se pohybuje kolem 5,67 USD . V ČR je to 85 Kč . To by naznačovalo kurzový poměr 14,99 Kč za 1 USD . Ve skutečnosti je ale kurz dolaru aktuálně na úrovni 22,63 Kč . Z toho plyne, že koruna je z tohoto úhlu pohledu vůči dolaru až o 33,8% podhodnocená. Mac Index ukazuje, že pouze 2 světové měny jsou podle něj vůči dolaru nadhodnocené. Jsou to švýcarský frank s nadhodnocením o 18,4% a norská koruna s nadhodnocením 5,3%.Na druhé straně spektra pak stojí jihoafrický rand, který v rámci indexu vykazuje podhodnocení vůči dolaru o plných 62%. Podobně je na tom ruský rubl s podhodnocením o 61,2% a Turecko s Rumunskem s podhodnocením o 61%.Nejblíže americkému ohodnocení jsou Švédové, jejichž koruna je vůči dolaru v rámci indexu podhodnocena o 4%. Euro je vůči dolaru podle indexu podhodnocené o 19,2%.