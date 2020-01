Amazon na špici nejvíce obchodovaných akcií roku 2019

Pro investory i obchodníky byly výnosy z globálně obchodovaných akcií v posledním roce mnohem vyšší, než je mohlo napadnout i v těch nejdivočejších představách. Vždyť index S&P 500 vzrostl o 29 % a výsledky byly nejlepší od roku 2013. Při zpětném pohledu na toto, pro investory velmi výnosné období, teď může Saxo Bank označit pět firem, jejichž akcie byly mezi klienty v roce 2019, kdy akciové trhy dosáhly dosud nepoznaných výšin, nejpopulárnější.



Od Powellovy slavné otočky a následného uvolňování monetární politiky v lednu loňského roku už trhy ani na okamžik nezaváhaly. Celý rok 2019 jsme se mohli jen udiveně dívat a v duchu se ptát: Je tohle vůbec možné? I když byl rok 2019 definovaný obchodní válkou mezi USA a Čínou, kde se pořád dokola střídaly různé tweety a novinové titulky, na globální trhy to skutečné dopady nemělo.



Nejobchodovanější akcie v Saxo Bank (% výnosy v roce 2019)

1. Amazon.com Inc. (+14.3%)

2. Apple Inc. (+95.3%)

3. Alibaba Group Holding (+43.4%)

4. Tesla Inc. (+27.6%)

5. Facebook Inc. (+50.9%)



Amazon.com Inc.

Amazon, obchod, kde koupíte všechno, má za sebou další dobrý rok. Po dalších výdajích za dodávky do druhého dne pro členy programu Amazon Prime se během prázdninové sezóny začaly projevovat výsledky. Došlo k meziročnímu posílení akcií o 14 %. A protože se Amazon pouští i do dalších oblastí podnikání, jako je například streamování, je možné, že našel nová území, která si podmaní.



Apple Inc.

Pro Apple začal rok 2019 spíše depresivně, když generální ředitel Tim Cook oznámil klesající poptávku po iPhonech. I když se zdálo, že se tohoto břemene jen tak nezbaví, zvládl Apple comeback s plnou parádou a výsledkem byly nejlepší výsledky od roku 2009. Důvodem bylo z velké části to, že se tento někdejší miláček investorů našel na trhu s elektronickými doplňky a produkty jako AirPods, Apple Watch či sluchátka Beats, které momentálně generují 9 % celkových výnosů firmy.



Alibaba Group Holding

Po 20% propadu v roce 2018, hodil největší čínský podnik na poli elektronického obchodu všechny řeči o zpomalení čínské ekonomiky za hlavu a prožil svůj comeback. Na Singles Day (tedy Den svobodných), což je největší nákupní událost na světě, zaznamenal nové rekordní tržby. Během 24 hodin prodal tento gigant zboží v hodně 38,3 miliard dolarů před zdaněním, což je 26% nárůst oproti předchozímu roku.

Tesla Inc.

Rok 2019 začal pro Teslu velmi nepříznivě a 1. kvartál byl dokonce jedním z nejhorších v celé historii firmy. V průběhu roku se však prodeje Modelu 3 zmátořily a zejména poslední čtvrtletí bylo pro prodejce elektromobilů úspěšné. Tesla je vždy zárukou rozruchu a kontroverzí a stejné to bylo i v roce 2019. Zejména představení Cyber Trucku překonalo veškerá očekávání a znovu dostalo Teslu do povědomí klientů Saxo Bank.

Facebook Inc.

I když se Facebook a zejména jeho zakladatel a generální ředitel Mark Zuckerberg ocitli v roce 2019 kvůli svým pravidlům politické inzerce pod palbou kritiky politiků, tato sociální síť se sídlem v Silicon Valley si ze skandálů nic nedělá. A svým finančním výsledkům může dát mezitím pořádný „like“, protože má platformu čím dál víc uživatelů a výnosy dál rostou.

DÁNSKO

1. Danske Bank

2. Ambu

3. Pandora

4. Vestas

5. Novo Nordisk



NORSKO

1. Frontline Ltd

2. Norwegian Air Shuttle ASA

3. DNO

4. Equinor

5. Norsk Hydro



SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

1. Lloyds Banking Group

2. Apple Inc

3. Tesla Inc

4. Facebook

5. Glencore Plc



FRANCIE

1. Vallourec

2. Air France KLM

3. Wirecard AG

4. Renault

5. Tesla Inc



ČESKÁ REPUBLIKA

1. Alibaba

2. Deutsche Bank

3. CEZ

4. MONETA Money Bank

5. Apple





POLSKO

1. Amazon.com Inc.

2. Apple Inc

3. Tesla Inc

4. Netflix

5. Facebook



SLOVENSKO

1. Apple Inc

2. Amazon.com Inc.

3. Wirecard AG

4. NVidia Corp

5. Sarepta Therapeutics Inc.



RUSKO

1. Boeing Co.

2. Facebook

3. Apple Inc

4. Tesla Inc

5. Alibaba



RUMUNSKO

1. Tesla Inc

2. Facebook

3. Microsoft Corp

4. Precipio Inc

5. Roku Inc



SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

1. Microsoft Corp

2. Apple Inc

3. Amazon.com Inc

4. NVidia

5. Facebook



SINGAPUR

1. Apple Inc

2. Alibaba Group Holding Ltd

3. NVidia Corp

4. Microsoft Corp

5. Tesla Inc



O autorovi:

Peter Garnry začal pracovat v Saxo Bank v roce 2010 jako vedoucí kapitálové strategie. V roce 2016 se stal vedoucím týmu kvantitativních strategií, který se zaměřuje na aplikaci počítačových strategií na finanční trhy. Vytváří obchodní strategie a analýzy akciových trhů i jednotlivých firemních akcií pomocí pokročilých statistik a modelů.

Peter Garnry vytvořil pro Saxo Bank měsíční publikaci Alpha Picks, která vybírá nejatraktivnější akcie na amerických, evropských a asijských trzích. Kromě toho přispívá do čtvrtletních předpovědí Saxo Bank a ročních Šokujících předpovědí a je pravidelným komentátorem na televizních stanicích včetně CNN a Bloomberg TV.

Finanční odvětví stále více používá počítačové programy pro zvládání obrovského množství informací a pro tvorbu lepších předpovědí. Garnry a jeho kolegové z týmu kvantitativních strategií vytvářejí automatické počítačové modely s tvorbou signálů a předpovědí pro širokou řadu finančních instrumentů. Obchodní přístup podporovaný kvantitativními modely je velmi dynamický a flexibilní i v proměnlivém tržním prostředí. Kromě kvantitativních strategií také vede volné akciové portfolio, na kterém ukazuje jak vytvářet pozice na akciovém trhu a reagovat na průběh událostí.

Peter Garnry absolvoval Copenhagen Business School a je držitelem charty CFA®.