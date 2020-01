Nižší růst na věčné časy (Ranní zpráva z finančního trhu)

Čínská ekonomika v závěru roku stabilizovala svůj růst. Pro tento rok však očekáváme další zpomalení. Americkému trhu nemovitostí se v druhé polovině roku daří. Finální odhad spotřebitelské inflace v eurozóně podle nás nepřinese žádnou změnu. Koruna mírně koriguje své předchozí zisky.

Čínská ekonomika stabilizovala tempo růstu

Čínská ekonomika v závěru minulého roku vzrostla podle očekávání meziročně o 6 %, tedy stejně jako v předchozím čtvrtletí. Tamní ekonomika tak stabilizovala své tempo růstu, které doposud zpomalovalo. Zároveň vidíme první známky oživení investic od června minulého roku, což je pozitivní zprávou pro budoucí vyhlídky. Průmyslová produkce ve čtvrtém čtvrtletí zrychlila své tempo růstu až na 6,9 %, zatímco spotřeba si udržela předchozí tempa. Ta zůstává s nadpolovičním podílem hlavním tahounem tamní ekonomiky. Nedávné uzavření obchodní dohody mezi USA a Čínou snižují riziko směrem dolu. I přesto pro tento rok očekáváme, že čínská ekonomika bude dále zpomalovat na 5,8 %. S tím předpokládáme, že přijde i další uvolnění měnové politiky a to už v březnu v podobě snížení úrokových sazeb.

Inflace v eurozóně nadále stagnuje

Aktivita na americkém trhu nemovitostí podle našich odhadů v závěru roku akcelerovala. Po šesti čtvrtletích setrvalého poklesu se ve třetím čtvrtletí minulého roku situace otočila, když vzrostl objem rezidenčních investic. Tento trend podle nás pokračoval i v prosinci a celkově by tak mělo skončit čtvrté čtvrtletí v kladných číslech. Průmyslová produkce by naopak měla stagnovat, což bude trh považovat za zhoršení oproti předchozímu měsíci. Finální statistika inflace v eurozóně pak podle nás nepřinese žádnou změnu. S obdobnou úrovní inflace přitom počítáme i pro zbytek roku. Jádrová inflace by měla letos v průměru dosáhnout 1,4 % a celková inflace ještě o něco níž.

Koruna mírně koriguje své předchozí zisky

Ceny průmyslových výrobců v prosinci oproti listopadu vzrostly o 0,1 %. Meziroční tempo se prudce zvýšilo na 2,1 % z předchozích 0,9 %, ale za tím byl pokles srovnávací základny z prosince 2018. Výsledek tak příliš nepřakvapil. Celý komentář k výsledku na http://bit.ly/2u2L8cU. Korunu však včerejší statiky příliš nezaujaly. Vrátila se na otevírací hodnoty předchozího dne kolem 25,16 za euro. Hlavním faktorem byla mírná korekce tržních úrokových sazeb a pravděpodobný pokles atraktivity u investorů. Čínské renminbi, které v posledních týdnech určuje trend rozvíjejícím se měnám, však pokračovalo v mírném posilování v reakci na uzavření obchodní dohody mezi USA a Čínou. To by napovídalo, že si koruna alespoň v nejbližších dnech své silné hodnoty udrží. Polský zlotý po celý den stagnoval a nereagoval ani na prohlášení jednoho z členů bankovní rady, který odmítá spekulace o možném zvýšení úrokových sazeb poté, co prosincová inflace výrazně překvapila směrem nahoru. Maďarský zlotý naopak včera prohloubil své ztráty a posunul se o půl procenta na 334,71 HUF/EUR.