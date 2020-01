Rozbřesk: Čína roste nejpomaleji za 29 let a těžko nabere rychle novou sílu

I když včera americké akcie podporovány úlevou okolo obchodních válek a solidními zisky lámaly nová maxima, Čína jako by zvedala varovný prst. HDP v roce 2019 rostlo nejpomaleji za posledních dvacet devět let s tím, že výsledek za poslední kvartál ještě lehce zaostal za očekáváním trhů. Pohled na čínská čísla, i když jim nemusíte stoprocentně věřit, ukazuje na prohlubující se strukturální problémy světové ekonomické dvojky. Přeinvestovanost řady odvětví, slabý finanční systém a stárnoucí populace jsou problémy, které tu byly před obchodní válkou s USA a zůstanou tady i po středečním uzavření dočasného příměří.



Investice, které tvoří skoro polovinu HDP (na tak velkou ekonomiku nevídané), zpomalily na historicky nejpomalejší tempo (3,1 % v roce 2019). S tím, jak roste předluženost řady podniků a finanční systém je křehčí, klesá schopnost Pekingu direktivně pumpovat do ekonomiky skrze státní banky nové úvěry a roztáčet kola investic.





Současně s tím vidíme i slábnoucí výdaje spotřebitelů, kteří na některých místech začínají být pod viditelným tlakem nárůstu nezaměstnanosti , která nemusí být vždy úplně přesně zachycena v oficiálních číslech.Sečteno, podtrženo nehledě na obchodní příměří může být čínská ekonomika roce 2020 velkým rizikem pro globální ekonomiku. Zvlášť pokud vezmeme v potaz rostoucí americkou inflaci a neschopnost Fedu pomoci letos globální ekonomice podobně jako v roce 2019 uvolňováním měnových šroubů. Nepřekvapí proto, že se řada podniků připravuje na další sešup v čínském růstu. Podle Financial Times se největší státní energetická firma (State Grid) připravuje na 4% zpomalení růstu. Česká koruna nehledě na zisky globálních akcií již nedokázala projít hlouběji pod 25,00 EUR/CZK a zkorigovala. Pokud však globální optimismus vydrží, nemusí být všem pokusům o zisky konec. Dobrá data z USA (maloobchod a Philly Fed ) a velmi dobrý start výsledkové sezóny tlačily včera americké úrokové sazby vzhůru a naopak eurodolar níže. Další americká čísla ( průmysl za prosinec) a kvartální výsledky firem mohou pohnout americkými sazbami ještě výše, což se dolaru může líbit ještě více.Co se líbí dolaru , se naopak nelíbí maďarskému forintu. Pár EUR/HUF je už opět na dostřel hranici 335 a může být pro forint ještě hůře. Pokud někdo z MNB neřekne něco v jestřábím duchu, tak forint může do příštího zasedání centrální banky (28.1.) vytvořit nová historická minima. Cena ropy Brent zůstává nadále přišpendlená v úzkém pásmu 64-65 USD Ropa si tak příliš nedělá z dnes zveřejněných čínských makro dat, které potvrzují, že čínská ekonomika rostla v minulém roce pouze 6,1 %, tedy nejpomaleji za posledních 29 let. Z pohledu ropného trhu přitom Čína představuje nejvýznamnější zdroj přírůstku ke globální poptávce a právě její růstová dynamika zůstává jedním z hlavních negativních rizik pro globální poptávku po ropě Pravidelný měsíční report Mezinárodní energetické agentury se včera nesl v medvědím duchu. Pařížská organizace očekává, že poptávka po ropě poroste v tomto roce pouze 1,2 mil. barelů denně, zatímco nabídka přidá k dobru až 2,1 mil. barelů denně. Rebalancujícím faktorem budou pokračující těžební škrty kartelu OPEC, nicméně ani ty dle IEA zcela neeliminují tlak na růst zásob.