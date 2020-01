Směnárny na letišti šidí turisty. Ministerstvo je na jejich triky krátké

O praktikách letištních směnáren jsme informovali již vloni na jaře. Zdálo se, že ministerstvo zasáhne, informační cedule ale kýžené zlepšení nepřinesly.

Šéfka úřadu Alena Schillerová již před časem uvedla, že smlouvu společnosti provozující směnárny na letišti není možné do jejího konce vypovědět. Slíbila ale, že bude letiště turisty upozorňovat, že místní kurz ve srovnání s kurzem České národní banky výhodný není.

"Samozřejmě se mi to nelíbí, nicméně je to obchodní politika této firmy. My nemůžeme nikomu diktovat jeho obchodní politiku. Tato firma se sem dostala na základě otevřeného výběrového řízení, které vypsalo Letiště Praha," reagovala Alena Schillerová na nevýhodné kurzy, které na letišti stále panují. "Jediné, co můžeme udělat, je upozorňovat všechny na to, že tento kurz není výhodný," doplnila, kam sahají ministerské pravomoci.