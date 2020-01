Koruna mírně koriguje své včerejší zisky (Komentář)

Ceny průmyslových výrobců v prosinci oproti listopadu vzrostly o 0,1 %. Meziroční tempo se prudce zvýšilo na 2,1 % z předchozích 0,9 %, ale za tím byl pokles srovnávací základny z prosince 2018. Výsledek tak příliš nepřakvapil. Celý komentář k výsledku na http://bit.ly/2u2L8cU. Korunu však dnešní statiky příliš nezaujaly. V průběhu dne se vrátila na včerejší otevírací hodnoty kolem 25,18 za euro. Hlavním faktorem byla mírná korekce tržních úrokových sazeb a pravděpodobný pokles atraktivity u investorů. Čínské renminbi, které v posledních týdnech určuje trend rozvíjejícím se měnám, však pokračovalo v mírném posilování v reakci na uzavření obchodní dohody mezi USA a Čínou. To by napovídalo, že si koruna alespoň v nejbližších dnech své silné hodnoty udrží. Polský zlotý po celý den stagnoval a nereagoval ani na prohlášení jednoho z členů bankovní rady, který odmítá spekulace o možném zvýšení úrokových sazeb poté, co prosincoví inflace výrazně překvapila směrem nahoru. Maďarský zlotý naopak dnes prohloubil své ztráty a posunul se o půl procenta na 334,49 HUF/EUR.

Zítřejší kalendář na obou stranách Atlantiku příliš nezaujme. Největší pozornost tak bude mít ranní statistika HDP z Číny. Shodně s trhem očekáváme, že čínská ekonomika v závěru minulého roku vzrostla meziročně o 6 %, což je stejné tempo jako v předchozím čtvrtletí. Zásadnější pro trh však bude struktura růstu, která ukáže stav tamní ekonomiky.