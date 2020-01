Nový dálniční okruh Plzeň - Humpolec - Poděbrady - Mělník: Představení vize pro rozvoj dálniční sítě do roku 2050

Chci, abychom v dopravě plánovali dostatečně dopředu. Proto jsme zadal odborníkům z ministerstva, aby připravili vizi rozvoje dálniční sítě do roku 2050, kterou jsme dnes představili novinářům.

Musíme zohlednit demografický vývoj do budoucna. Podle studií bude hlavně ve Středočeském kraji a Praze žít nejvíce obyvatel a současná dálniční síť už v budoucnu nebude stačit. Současná dálniční síť, jejíž koncepce vznikla už v 60. letech, vede veškeré dálniční tahy pouze do Prahy.

Proto chci prověřit možnost vybudování nových dálničních propojení:

Plzeň (D5) – Tábor (D3) – Humpolec (D1)

Humpolec (D1) – Poděbrady (D11) – Mělník – Nová Ves (D8) – Slaný (D7) – Řevničov (D6)

Řevničov (D6) – Plasy – Plzeň (D5)

Nový dálniční okruh by měl mít celkovou délku 442 kilometrů, přičemž 396 kilometrů by mělo být zcela nových a dalších 46 kilometrů okruhu by tvořily trasy ze stávající dálniční sítě.

ŘSD nyní zpracuje podrobnou studii, kterou chci mít na stole nejpozději do konce příštího roku.

Vladimír Kremlík, FB