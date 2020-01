Obchodní dohoda, výhrůžky a (první) vlna korunové korekce

Obchodní dohoda mezi Spojenými státy a Čínou v rámci tzv. fázi jedna byla podepsána. Samotná cesta k tomuto kroku zabrala bezmála dva roky. I přesto, že jde nepochybně o pozitivní zprávu, finanční trhy nejeví nikterak extrémní nadšení. Ostatně, proč bychom se měli radovat, když americký prezident stále vyhrožuje, a to tentokrát směrem, který může ovlivnit i kurz koruny.

Řeč je v tomto směru o „spících“ clech na dovoz evropských automobilů a komponent do Spojených států. Podle serveru The Washingtone Post Trumpova administrativa pohrozila Evropské unii zavedením 25% cel na automobilový dovoz, pokud neobviní Írán z porušování mezinárodní dohody o jaderném programu. I přesto, že jde jen o výhrůžku, která navíc vinou blížících se amerických prezidentských voleb podle nás nakonec realizována nebude, část trhu mohla přece jen vyplašit.

Při pohledu na dnešní vývoj trhů pozornost zaujme především korekce regionu střední a východní Evropy. Zaměřujeme se zejména na kurz koruny, u kterého jsme se po včerejším dosažení nejsilnějších hodnot po ukončení kurzového závazku ČNB přehoupli zpět nad hranici 25,15 za euro. A tím by podle nás korekce nemusela končit. Po odrazu od supportu na úrovni 25,06 za euro bude dle našeho výhledu během příštího měsíce příští zastávka pásmo 25,20 až 25,30 za euro.

Koruně sice nahrává dlouhodobě nízká volatilita, úrokový diferenciál či ve srovnání s Evropou relativně optimistický, byť pomalejší, výhled růstu ekonomiky, na druhou stranu, stále zaparkovaný spekulativní kapitál citlivý na výkyvy tržní nálady či zklamání ze stability sazeb, pro kterou se členové bankovní rady ČNB podle nás nakonec vysloví, představují proměnné, které by mohly dnes pozorovanou korekci dále podpořit. Nadto ale stále platí, že je koruna podhodnocená, což v kombinaci s reálnou konvergencí představuje rizika dalšího posílení. To by navíc v budoucnu mohlo podpořit i zajištění domácích exportérů, byť dnes již poměrně vysoké, či odprodej výnosů devizových rezerv centrální banky.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1168 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,10 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1099 do 1,1184 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,17 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,11 až 25,18 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,43 až 22,58 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

