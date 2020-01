Morgan Stanley (+2,1 %) boomem v dluhopisech navazuje na konkurenci

Banka Morgan Stanley překonala tržní odhady na úrovni kvartálního zisku i v ostře sledované kategorii obchodování s dluhopisy, a kráčí tak ve šlépějích svých větších konkurentek JPMorgan nebo Citigroup. Investory výsledková zpráva potěšila a posílají v americkém premarketu titul až o více než 2 % výše.

Očištěný zisk na akcii za tři měsíce do konce prosince stoupl na 1,20 USD ze 77 centů před rokem. Nikdo z analytiků dotazovaných Bloombergem takto vysoké číslo nepředpokládal.

V kategorii obchodování na trzích s dluhopisy, komoditami a měnami (FICC) se příjmy zvedly na 1,27 miliardy USD z pouhých 564 miliard USD před rokem. Analytici v průměru čekali výsledky 944,4 milionu USD. Naopak v obchodování s akciemi se tolik nedařilo, příjmy v reportovaném čtvrtletí klesly meziročně o 0,5 % na 1,92 miliardy, což je lehce pod tržním odhadem 1,94 miliardy USD. Morgan Stanley je největší firmou obchodující s akciemi na světě.

Čistý výnos z úroků, což je jedno z měřítek ziskovosti bank, dosáhl 1,43 miliardy USD při tržním odhadu 1,02 miliardy. Celkový čistý příjem činil rekordních 10,9 miliardy, před rokem to bylo jenom 8,5 miliardy.

Morgan Stanley je poslední ze šestice velkých amerických bank, které zveřejnily svoje výsledky za poslední loňské čtvrtletí. Solidní výnosy z obchodování s dluhopisy se postaraly o nad očekávání lepší zisky v JPMorgan, Citigroup a Bank of America. Do výsledků Wells Fargo a Goldman Sachs promluvily náklady na první spory v souvislosti s dřívějšími skandály. Ve Wells Fargo to byl problém s falešnými účty, zatímco Goldman Sachs řeší urovnání v souvislosti s kontroverzní rolí banky při obstarávání peněz pro malajsijský státní investiční fond 1MDB.

Morgan Stanley podle speulací zmiňovaných na CNBC minulý měsíc zrušila zhruba 2 % své pracovní síly. Rušení pracovních míst se nejvíce dotklo pozic v technologiích a provozu.

Akcie banky stouply loni o 29 %.

Zdroje: Morgan Stanley, Bloomberg, CNBC