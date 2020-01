Německo ruší výrobu elektrické energie z uhlí. Provozovatelům zaplatí miliardy

Spolkové země se spolu s německou vládou dohodly na odstavení uhelných elektráren. Postupné ukončení výroby elektrické energie z uhlí je plánované na rok 2038. Tento krok má za cíl přispět k ochraně klimatu, hrozí však výpadky dodávek elektřiny. Provozovatelé uhelných elektráren mají podle německého ministra financí Olafa Scholze dostat kompenzaci ve výši zhruba 40 miliard eur, tedy asi bilion korun. V noci na čtvrtek se vláda spolu s vedením spolkových zemí domluvila na plánu odstavení elektráren spalujících hnědé a černé uhlí. Návrh by měl být přijat do poloviny roku 2020. Předpokládá se, že celý proces poběží až do roku 2038. Rozhodla o tom před rokem komise pro politiku, obchod a ochranu klimatu. "Vyřazování uhlí začíná okamžitě, je závazné," řekla německá ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová. Německo je největším světovým producentem hnědého uhlí a patří mu 19 % světové výroby elektřiny. Vzhledem k provázanosti českého a německého energetického trhu lze tak do budoucna očekávat zdražení elektrické energie. Alternativní zdroje prý nedokáží pokrýt současnou spotřebu elektřiny a reálně hrozí, že se střední Evropa stane závislou na dovozu energie. Řekl to energetický analytik Michal Šnobr. Německý ministr financí Olaf Scholz si dopad tak radikálního kroku na energetické společnosti uvědomuje a jejich provozovatelé se tak dočkají odškodnění. "Provozovatelé západoněmeckých elektráren obdrží 2,6 miliardy eur a 1,75 miliardy eur dostanou provozovatelé na východě," řekl Scholz. Tato kompenzace by se podle dostupných informací měla dotknout i společnosti Mibrag, kterou vlastní Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského.

V Sasku budou na konci roku 2029 vypnuty první dva bloky uhelné elektrárny Boxberg, do roku 2035 elektrárna Lippendorf jižně od Lipska a zbytek Boxbergu do roku 2038. Braniborská Jänschwalde by měla být odstavena do konce 2028.

Společnost RWE má první blok svých hnědouhelných elektráren odstavit do 31. prosince 2020, zbylých sedm bloků by mělo být ukončeno do roku 2022.

Od uhlí se chystají dát ruce pryč i další státy Evropy. Francie plánuje uzavření uhelných dolů do konce příštího roku. Ve Švédsku zbývá poslední elektrárna Värtaverket, která má skončit roku 2022. Itálie se hodlá vzdát uhlí do roku 2025 a Dánsko s Finskem do 2030. Na Slovensku stát přestane dotovat uhelné elektrárny za tři roky, v provozu zůstávají už jen dvě.