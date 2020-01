Průmysl v EMU meziměsíčně výše

Průmyslová produkce se v zemích eurozóny během listopadu meziročně snížila o 1,5 %. Meziměsíčně vzrostla o 0,2 %. V celé Evropské unii pak průmysl zaznamenal meziměsíční pokles, a to o 0,1 %. K zápornému číslu nejvýrazněji přispělo Dánsko (-4,7 %), Irsko (-4,1 %) či Řecko (-3,7 %). Německo vykázalo po dvou záporných měsících kladnou hodnotu, a to nesmělých 0,9 %. Také tento vývoj naznačuje, že si by se v Německu mohlo blýskat na lepší časy.



Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny