Podpis obchodní dohody pomohl akciím na nové rekordy

Akciové trhy v USA rostly na nové rekordy v souvislosti s včerejším oficiálním podpisem obchodní dohody mezi USA a Čínou v Bílém Domě. Čína by měla jako součást dohody zejména zvýšit dovozy z USA o 200 mld. USD a nadměrně neoslabovat kurz yuanu. Pokud by nebyla dohoda naplňována, mohou USA aktivovat další cla. Ta dosavadní prozatím zůstanou v platnosti až do uzavření dohody v další fázi, která by se měla soustředit na otázky, jež by patrně vyžadovaly strukturální reformy v Číně, což se zdá jako obtížný úkol. Sem patří například státní ekonomické subvence, jež patří k základním kamenům tamějšího politického uspořádání. Úspěšnost naplňování úvodní dohody a pozornost na druhou fázi budou nyní hlavním tématem a tak lze očekávat, že titulky o vývoji v těchto záležitostech budou mít i letos na kolísání trhů, jak jsme tom byli zvyklí. První fáze dohody nicméně znamená minimálně částečnou úlevu, jež by měla oživit investiční sentiment podniků, který je obchodní válkou citelně zatížen.

Výsledky bank Goldman Sachs a Bank of America zůstaly včera za očekáváními a akcie firem klesaly. GS zatěžují zejména soudní výdaje a BAC doplácí na nižší úrokové sazby a klesající čistou úrokovou marži.

Dnes bude výsledky reportovat Morgan Stanley či Charles Schwab.

Z ekonomických dat budou zveřejněny americké maloobchodní tržby, jež by měly meziměsíčně růst o 0,3%, což není příliš výrazné vzhledem k slabší než očekávané Vánoční prodejní sezóně.

Jan Šafránek, analytik České spořitelny