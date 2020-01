Pohonné hmoty v Česku zdražují. Budou ale zlevňovat, a to díky sílící koruně a zlevňující ropě

Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu zmírnily svůj předchozí cenový nárůst. Už v zásadě absorbovaly více než osmiprocentní prosincové zdražení ropy na světových trzích. Jak zdražení benzínu, tak nafty bylo v uplynulém týdnu jen mírné. Zatímco během prvního letošního týdne zdražovaly benzín i nafta zhruba o 35 haléřů na litr, minulý týden vzrostla cena benzínu o tři haléře na cenu 32,38 koruny za litr, kdežto cena nafty vzrostla o šest haléřů na 32,09 koruny za litr.



V příštím týdnu lze očekávat pokles cen pohonných hmot, v rozsahu do deseti haléřů na litr. Důvodem je zlevňování ropy na světovém trhu, k němuž dochází po uklidnění situace na Blízkém východě, kde začátkem roku eskalovalo napětí po zabití íránského elitního generála Sulejmáního amerických dronem. Ropa Brent však od té doby, konkrétně v uplynulém týdnu, zlevnila až o sedm dolarů za barel, z ceny přesahující 70 dolarů za barel na necelých 64 dolarů. Ropa je tak nyní nejlevnější za poslední více než měsíc. Toto zlevnění prodejci pohonných hmot v ČR do svých cen ještě teprve zahrnou. Navíc započítají efekt posilující koruny. Ta je teď vůči dolaru nejsilnější za poslední více než půlrok, když se prodává kolem úrovně 22,50 koruny za dolar. Od Nového roku koruna vůči dolaru zpevnila o dvacet haléřů, což zlevňuje korunovou cenu barelu ropy. Prodejci pohonných hmot toto zlevnění také teprve zahrnou do svých cen.



Pozitivní pro české řidiče je konečně také to, že včerejší podpis dílčí obchodní dohody USA a Číny nezpůsobil citelnější růst cen ropy. Optimismus trhů, který pomohl na nová dějinná maxima americkým akciím a který zpevnil korunu na sedmileté maximum vůči euru, se tak ropy příliš netýkal. To svědčí o tom, že světová nabídka ropy je nyní dostatečná, takže cenové tlaky nelze příliš předpokládat ani při zlepšení celkových ekonomických podmínek ve světě, na které trhy z důvodu podpisu zmíněné dohody nyní sázejí.



Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND