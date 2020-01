Ranní přehled: Pražská burza den zahájila i zakončila v minusu

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,133 bodů (-0.5% d/d); objem: 428 mil. Kč

Pražská burza zahajovala svůj den v mírném mínusu, během dopoledne se pohybovala, měřeno indexem PX, okolo -0,4 %. Odpoledne se pak pokles ještě mírně prohloubil a index uzavřel na úrovni 1 133,09 bodů (-0,53 %).

Největší růst si připsaly akcie Avastu (+1,3 %; 157 Kč). Akcie O2 CR mírně rostly (+0,42 % na 238 Kč) po rozhovoru s ministrem obchodu a průmyslu Havlíčkem, který by rád upravil podmínky pro 5G aukci, aby byla lákavější pro nové operátory. Změna by se měla týkat úpravy podmínek pro sdílení sítí, jak rovněž požadovala EU. Příznivější podmínky pro 4. operátora by byly pro O2 negativní. Banky se obchodovaly smíšeně, Erste Group (-1,93 % na 843,40 Kč) a Komerční banka (-1,82 % na 810 Kč) výrazně ztrácely, naopak Moneta přidala 0,59 % na 84,85 Kč. Akcie ČEZu mírně zkorigovaly předchozí růst (-0,67 % k úrovni 520 Kč).



USA - Dow Jones: 29,030 (+0.3%); S&P500: 3,289 (+0.2%); Nasdaq: 9,259 (+0.1%)

Akcie na Wall Street si během poměrně volatilní seance nakonec připsaly mírné zisky (S&P 500 +0,19 %; 3 289,29 b.). Podpis první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou byl pro trhy formalitou a výrazněji tak neovlivnil včerejší obchodování. Sentimentu spíše pomohl vzhůru komentář prezidentova hlavního ekonomického poradce L. Kudlowa, dle kterého Trumpova administrativa připravuje na letošní rok další snížení daní.

Na úvod výsledkové sezóny prozatím reportovalo svá čísla 30 společností indexu S&P 500, z toho pak 82 % dokázalo překonat odhady na zisku. Zklamání v podobě slabších svátečních prodejů působilo negativně na maloobchodní řetězec Target (-6,59 %; 117 USD).

Dnes budou investoři sledovat výsledek prosincových maloobchodních tržeb.



Komentář k devizovému trhu

Česká koruna včera dále posunula více než šestiletá maxima a během odpoledne se dostala až na 25,06 CZK/EUR, přičemž obchodování zakončila na úrovni 25,09 CZK/EUR. Koruně mohl k ziskům pomoci komentář člena bankovní rady Vojtěcha Bendy, jenž je pro zvýšení úrokových sazeb v letošním roce a preferuje spíše brzký termín. Naopak guvernér Jiří Rusnok se vyslovil ve prospěch stability sazeb. Dolar včera pokračoval v oslabování vůči euru, když se posunul z 1,113 n a 1,115 USD/EUR.



Kalendář – významné události

Rusko: Vláda D. Medvěděva podala demisi

8:00 – Německo: CPI (prosinec)

14:30 – USA: maloobchodní tržby (prosinec)

12:30 – Bank of New York: výsledky za 4Q/19

13:15 – Morgan Stanley: výsledky za 4Q/19