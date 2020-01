Počasí v Austrálii: Austrálie na jihu čeká bouřky a vydatné deště. Lidé věří, že se podaří uhasit požáry

Další extrémní počasí dorazilo do Austrálie. Hasiči se potýkají s následky vydatných dešťů a bouřek, které se přes zemi přehnaly ve čtvrtek. Záplavy způsobily škody například v části Melbourne, kde komplikovaly i dopravu. Lidé déšť vítají, jelikož může uhasit požáry, které Austrálii ničí už od září.

Déšť v hořícím lese

Hasiči vyjížděli ve čtvrtek k záplavám v Melbourne. Některé oblasti byly deštěm zasaženy velmi rychle, další se stále potýkají se suchem a požáry. Déšť se jim zatím vyhnul. Naděje však svitla pro Nový Jižní Wales. Podle hasičů může současné počasí částečně uhasit požáry, které oblast sužují.

Hasiči i lidé doufají, že déšť přinese pro zemi úlevu. Podle meteorologů se však nemusí dostat do oblastí, kde požáry ničí vše, co jim přijde do cesty. Také by déšť nemusel na uhašení požárů stačit. Někde totiž blesky při bouři vyvolaly nové ohně, se kterými hasiči museli bojovat, uvedl portál CNN.

Silný déšt uhasil požáry na jihovýchodním pobřeží Austrálie