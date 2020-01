Finanční trh čeká na podpis dohody mezi USA a Čínou (Komentář)

Euro dnes proti americkému dolaru posílilo o 0,2 %. Finanční trhy dnes obecně nemají nějaký výraznější trend a vyčkávají na podpis první fáze dohody mezi USA a Čínou. Index podnikatelské aktivity v oblasti New York za leden vykázal růst nad odhady. Celoroční německé HDP vzrostlo vloni v souladu s odhady loni pouze o 0,6 %.

Ruský premiér dnes podal demisi pár hodin po výročním proslovu presidenta Putina, na které nastínil ústavní změny. Ruský rubl nakrátko oslabil, ale brzy ztráty umazal.

Člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda dnes prohlásil, že zrychlení inflace nad prognózu i nad horní mez tolerančního pásma znamená, že její návrat k cíli bude asi pozvolnější, ale trajektorie se zřejmě zásadně měnit nebude. Dle svých slov bude opět debata o tom, zda sazby zvýšit nebo ponechat na současné úrovni. Připomeňme, že Vojtěch Benda je tím, kdo na uplynulých zasedáních v menšině stále hlasoval pro růst úrokových sazeb . Další člen ČNB Tomáš Niedetzký dnes řekl, že posílení koruny ovlivní rozhodnutí bankovní rady. My se s ohledem na to, že od druhého čtvrtletí čekáme zpomalování inflace a také vzhledem k opětovnému posilování koruny kloníme stále ke stabilitě sazeb. Zítřejší zveřejnění údajů o vývoji cen výrobců v ČR by na finanční trh mít větší vliv nemělo.