Ruský premiér Dmitrij Medvěděv dnes oznámil, že jeho kabinet rezignuje v zájmu vytvoření prostoru pro aplikaci reforem a změn ústavy navrhovaných prezidentem Vladimirem Putinem.



Ten rezignaci přijal a vyjádřil odstupující vládě poděkování za její služby. Stará vláda by měla zůstat ve funkci až do jmenování vlády nové. Novým premiérem by se mohli stát například moskevský starosta Sergej Sobjanin, ministr hospodářství Dmitrij Orečkin nebo minist energetiky Alexandr Novak.



Podle BBC jednotliví ministři o záměru až do jeho oznámení nevěděli.







Ruská vláda nečekaně odstoupila. Chce dát prostor pro aplikaci reforem navrhovaných Putinem Diskuze a názory uživatelů na téma: Ruská vláda nečekaně odstoupila. Chce dát prostor pro aplikaci reforem navrhovaných Putinem Na dané téma nejsou žádné názory. Přidat dotaz nebo názor >>

Přehled témat >>