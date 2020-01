Česká pošta: Balíkovny obsloužily před Vánoci téměř 900 tisíc klientů, balíky vydávaly pod dvě minuty

Česká pošta obsloužila za říjen až prosinec 2019 na expresních balíkových přepážkách Balíkovna celkem 874 tisíc klientů. Díky stovce nových míst a vyvolávacím systémům narostl počet klientů Balíkovny o 460 % oproti roku 2018. Zároveň došlo ke zkrácení průměrné doby výdeje balíku na 1:57 minuty. Více než 96 % zásilek bylo připraveno k výdeji následující den po podání.

Síť expresních výdejních míst Balíkovna patří mezi klíčové rozvojové projekty Pošty pro rok 2020. Ten má od listopadu 2019 na starosti Jana Sedláková, která do České pošty přišla z komerčního sektoru. V minulosti řídila společnosti a klíčové projekty zaměřené především na klientský servis.

„V roce 2018 byla průměrná doba výdeje balíku na přepážkách Balíkovna dvě minuty a 42 sekund. To zahrnuje čas od chvíle, kdy zákazník klikne na vyvolávací systém, do okamžiku, kdy odchází od přepážky s balíkem. I tuto výjimečně krátkou dobu se nám před Vánoci 2019 podařilo ještě zkrátit, a to pod dvě minuty. Nejenže tedy plníme náš slib klientům – tedy výdej maximálně do pěti minut – ale výrazně ho vylepšujeme,“ říká projektová manažerka Balíkovny Jana Sedláková.

Rychlý výdej balíků umožňuje kód, který klient naskenuje na vyvolávacím systému, případně jej zadá ručně. V ten moment se již zásilka připravuje na výdej v zázemí Balíkovny. Zákazník jde na řadu prakticky ihned.

Síť Balíkoven se v roce 2019 rozšířila na celkem 423 poštovních poboček a dep. Přes pobočky s Balíkovnou v současnosti prochází již více než polovina všech uložených vnitrostátních balíkových zásilek.

Česká pošta podpořila službu Balíkovna v závěru uplynulého roku reklamní kampaní, která se výrazně podepsala na nárůstu zájmu o tuto službu.

„I přes rostoucí zájem a počet vydaných balíků nedošlo na našich pobočkách k žádnému omezování kapacity. Poštovní infrastruktura je připravena na další růst balíkových zásilek vydávaných na našich Balíkovnách a my chceme, aby byl tento růst letos opravdu strmý. Vlastní síť proto chceme doplnit externími výdejními místy,“ říká Jana Sedláková.

Výzkum potvrdil spokojenost klientů

Jak vyplynulo z bleskového výzkumu zákaznické spokojenosti, který mezi klienty Balíkovny proběhl těsně před Vánoci, 89 % respondentů hodnotilo službu Balíkovna jako „vynikající“ nebo „velmi dobrou“. Celkem 73 % dotazovaných pak uvedlo, že by službu určitě doporučili svým přátelům a známým. Většina účastníků výzkumu plánuje službu využívat i v budoucnu.

Česká pošta je největším poskytovatelem balíkových služeb v České republice, doručuje téměř 40 % podaných balíkových zásilek.

