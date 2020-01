Druhá dekáda 21. století na trzích a v ekonomice ve čtyřech grafech

Jak vypadalo uplynulé desetiletí na akciových, dluhopisových a komoditních trzích? A jak se (ne)změnila měnová politika velkých centrálních bank?

První desetiletí 21. století bylo pro americké akcie jedním z nejhorších v historii, druhé desetileté období naopak bylo jedním z nejlepších. Index S&P 500 posílil o 246 %, a porazil tak všechny další hlavní třídy aktiv. Jistou konkurencí mu byly jen nemovitostní investiční trusty (REITs, +207 %) a akcie podniků s malou tržní kapitalizací (small caps, +197 %).







Index S&P 500 vzrostl (včetně dividend) v devíti z deseti let, klesl jen v roce 2018 (-4,2 %), kdy jej do červených čísel srazila medvědí nálada ze závěru roku. Sedm let přineslo dvouciferný procentuální růst, tři roky dokonce posílení o více než 20 %.

Růst v devíti z deseti let předvedly akcie dříve jen dvakrát, a to v 80. a 90. letech 20. století. Tehdy byl růst ještě o něco silnější, v 80. letech dosáhl anualizovaného tempa 17,3 % a v 90. letech 18 %. Uplynulých 10 let přineslo anualizovaný růst o 13,1 %.

Druhá dekáda 21. století se do burzovního almanachu zapíše také jako období bez medvědího trendu. To se jindy povedlo jen v 90. letech 20. století. V roce 2011 nicméně zaznamenal S&P 500 průběžný pokles o 19,4 % a na konci roku 2018 o 19,8 %.







Mimořádně úspěšné desetiletí za sebou mají technologické tituly, index Nasdaq 100 posílil asi o 400 %, což je více než 150 procentních bodů nad indexem S&P 500. Akcie Applu, Amazonu, Microsoftu a Googlu vstoupily do uplynulé dekády s kumulovanou tržní kapitalizací 716 miliard dolarů, do třetí dekády 21. století ale míří s kombinovanou market cap 4,1 bilionu dolarů.







Začátek 21. století byl skvělým obdobím pro komodity, mimo jiné díky infrastrukturním investicím Číny, druhá dekáda ale na pozitivní vývoj nenavázala. Bloomberg Commodity Index klesl v uplynulém desetiletí zhruba o 45 %, cena ropy WTI se sesunula o více než 27 %, mimo jiné v důsledku americké břidlicové revoluce, díky které dokonce USA přeskočily Rusko a staly se světově největším producentem ropy.

V průběhu uplynulých let rovněž analytici opakovaně předpovídali růst sazeb velkých centrálních bank, jež prostřednictvím jejich předchozího snižování bojovaly proti dopadům finanční krize z let 2007 a 2008. Zpřísnění měnové politiky bylo ale spíše symbolické, Fed již začal sazby znovu snižovat a ECB je poslala hlouběji do záporu a obnovila kvantitativní uvolňování. Na tento vývoj reagoval i dluhopisový trh, v USA se výnosy 10letých vládních bondů svezly od konce roku 2018 ze zhruba 3 % až k 1,5 %.

