Čína zvýší dovozy ze Spojených států

"Akciové trhy již počítají s uzavřením obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou. Nelze proto předpokládat, že by po podpisu smlouvy výrazně vzrostly akciové indexy. Růstu akcií by pomohlo, kdyby se Spojené státy a Čína rychle dohodly na dalších fázích konce obchodní války, které by zrušily veškerá cla a výrazně navýšily objem mezinárodního obchodu," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Dnes by měly Spojené státy a Čína podepsat klíčovou obchodní dohodu, čímž by obchodní válka mezi oběma znesvářenými supervelmocemi měla vstoupit do nové, tišší fáze. Obě země na sebe sice dál budou uplatňovat cla, nicméně by již neměly zavádět nové obchodní překážky. Zároveň by se měla rozběhnout jednání o dalších fázích ukončování obchodní války, která by měla vést k rušení cel. Tato jednání však mohou trvat mnoho měsíců a jejich výsledků se letos nemusíme dočkat.





Čína se dnes pravděpodobně zaváže k výraznému navýšení dovozů amerických výrobků, zemědělských plodin, služeb a energií. Ústředním bodem dohody by měl být příslib Číny, že navýší dovozy ze Spojených států o 200 miliard dolarů v průběhu dvou let. Díky tomu by mělo dojít ke snížení obchodního deficitu Spojených států vůči Číně, který v roce 2018 dosáhl výše 420 miliard dolarů.



Smlouva mezi Spojenými státy a Čínou má podle dostupných zdrojů 86 stran a její překlad do čínštiny byl dokončen teprve včera. Americký prezident Donald Trump však již smlouvu prezentuje jako jeden z trumfů kampaně za znovuzvolení. O obchodní dohodě s Čínou již mluvil na volebním mítinku v Ohiu, kde smlouvu pojmenoval jako „velké krásné monstrum“. Donald Trump chce na svou stranu získat americké zemědělce, kterým vzkazuje, že si mají koupit větší traktory. Rovněž chce oslovit výrobce letadel, automobilů, zemědělských strojů, zdravotnických produktů a energií.