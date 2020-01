Novela stavebního zákona - Bez razantní změny stavební legislativy se k 21. století ani nepřiblížíme

„Je třeba, abychom tu ostudu 157. místo v žebříčku rychlosti povolování staveb , a fakt, že se dálnice staví 13 let, odstranili. Je to v procesu a musíme to změnit. Tlačím paní ministryni, aby se to změnilo rychle a platnost zákona byla již od roku 2021 ,“ řekl na briefingu v průběhu jednání ministryně pro místní rozvoj s jihomoravskými starosty premiér Andrej Babiš Není přitom třeba se obávat, že stát po navržené rekodifikaci ztratí svůj vliv a nebude schopen hájit veřejný zájem. „ Starostové dnes v Brně velmi uvítali pondělní dohodu se Svazem města a obcí. Povede se jedno řízení, tudíž jedno případné odvolání a jeden přezkum. Tím se to hodně urychlí,“ poznamenala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Cílem rekodifikace stavebního práva je zjednodušení velmi složité legislativy a zkrácení procesu povolování z dnešních v průměru 5 let na maximálně 1 rok. Ministerstvo pro místní rozvoj chce zahrnout celý proces do jediného řízení, kdy se dotčené orgány i účastníci řízení budou moci k záměru vyjádřit pouze jednou. O svůj vliv na výstavbu na vlastním území nemusí mít obavy ani obce.Jejich úloha je především v oblasti územního plánování. Tam musí obec uplatnit svůj zájem na tom, kde, co a jak se bude na jejím území stavět. V povolovacím řízení o jednotlivých konkrétních stavbách bude mít postavení účastníka řízení, a tudíž i zde může výstavbu legálně ovlivnit. Navíc pokud jde o běžné stavby neměl by se podle poslední dohody model přenesené státní správy měnit. I nadále by tak o nich rozhodovaly stavební úřady na obcích. Pokud ale nedodrží 30denní lhůtu, stavební řízení automaticky převezme Státní stavební správa a bude ho dále řešit. Stát tak zajistí dodržování lhůt. U velkých staveb a projektů, liniových nebo veřejně prospěšných bude tou první instancí Státní stavební správa.V Brně dnes ministryně o nutnosti nalezení shody nad rekodifikací za účasti premiéra Andreje Babiše jednala se starosty všech jihomoravských obcí a také s úředníky stavebních úřadů. Vysvětlovala návrh a jeho výhody. Zítra bude pokračovat na severu Moravy a v pátek ve Zlínské kraji. Jednání v dalších krajích se připravují na nadcházející týdny.