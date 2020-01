Praha: Cukrák vypíná pozemní vysílání: Jak nepřijít o oblíbené programy?

Diváci televize Nova v Praze a okolí dnes v noci přijdou o oblíbené stanice Nova Cinema a Nova. Důvodem je vypnutí pozemního vysílače Cukrák. Diváci, kteří přijímají signál právě prostřednictvím vysílače, budou muset své televizní přijímače přeladit. Pokud přijímáte televizní signál přes satelit, kabel anebo internet, můžete být v klidu - nic se pro vás po vypnutí vysílače Cukrák nemění. Černé obrazovky místo oblíbených programů zaznamenají diváci, kteří signál přijímají přes anténu. "Ty základní možnosti přechodu na DVBT2 pro každého spotřebitele jsou buď si pořídit ke stávající televizi set top box, nebo novou televizi," doporučuje Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace. Diváci v Praze a okolí hlavního města, kteří přijímají signál přes anténu, budou muset po vypnutí vysílače Cukrák televize přeladit. "Na ovladači je třeba vstoupit do nastavení nebo do menu, k tomu slouží tlačítko 'home' nebo tlačítko 'menu' nebo ozubené kolečko, záleží podle výrobce. V nastavení pak stačí najít položku 'vysílání' a tam už mám nabídku nastavení automatického laděni," popisuje návod Tomáš Rychtera, vedoucí telekomunikací Televize Nova. Pak stačí spustit automatické ladění, znovu musíte spustit automatické ladění a start.

Po nastavení se do televize uloží všechny vyhledané kanály. Odborníci ale upozorňují - co výrobce, to se způsob nastavení stanic trochu liší. Nejlepší řešení je podívat se do návodu k použití, který byl u televize.