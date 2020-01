Zrušení superhrubé mzdy a stravenkový paušál - rozhovor ministryně financí pro ČT1

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Zdroj: ČT1 | Datum vydání: 14.01.2020 | Události

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Ministryně financí Alena Schillerová, dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dobrý večer.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Paní ministryně ke zrušení superhrubé mzdy jste se zavázali v koaliční smlouvě. Nebude to nakonec tak, že vy svalíte vinu na sociální demokraty, že ji nechtějí, a oni zase zpátky svalí vinu na vás, že není jasné, jak ji zaplatit, a v obou stranách si nad tím umyjete ruce, jak se říká?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak v žádném případě žádnou takovouto hru hrát nebudeme. My jsme se dohodli naprosto partnersky s tím, že musíme ještě vyjasnit některé body, proto jsme odložili rozhodnutí, které se týká superhrubé mzdy, a ty body jsou jasné. První z nich, musíme to zasadit do jednání o rozpočtu na rok 2021 a bude to o prioritách toho rozpočtu, to samozřejmě znamená i zvážit ty okolnosti, a pak je tady další věc, já už mám za sebou v roce 2018, kdy jsem dala do daňového balíčku tehdejšího návrh na zrušení superhrubé mzdy, a mám za sebou meziresortní připomínkové řízení, které ukázalo, že by byly určité skupiny poplatníků, které toto opatření by znamenalo zvednutí daní z 15 na 19 %, a to prostě nechceme, takže to jsou otázky, které musíme ještě vyjasnit, a proto dnes koaliční rada ke shodě nebo k nějakému závěru nedospěla. V žádném případě není o tom, abychom házeli a ukazovali na někoho, kdo má černého Petra, o to vůbec nejde.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Dobře, ale vidíte tedy naději, že ta superhrubá mzda bude skutečně zrušena?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak je to, říkám, máme to ve vládním prohlášení. Je tady těchto důležitých otázek několik. Vemte si, že OSVČ dnes mají daň 15 %. Pokud bychom zrušili superhrubou mzdu, tak ve vládním prohlášení máme, že by se snižovala daň pro zaměstnance z efektivní daně 20,1 % na 19. U OSVČ to znamená, že by měli devatenáctiprocentní daň. My bychom jim to kompenzovali tím, že 2/3 sociálního pojistného uhrazeného bychom umožnili jim dát do výdajů, ale samozřejmě to jsou všechno otázky, které musíme umět komunikovat, a pak máme tady skupinu lidí, kteří mají ostatní příjmy, mají příjmy z pronájmu, a ti by šli z 15 na 19 % a to všechno odhalil meziresort v roce 2018, a to jsou důležité otázky, které musíme zvážit, protože my nechceme žádné skupině poplatníků plošně zvedat daně.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Dobře, na tomhle jste se tedy zatím nedohodli, ale shodli jste se na zavedení stravenkového paušálu. Jak velký bude a jak ten princip bude vlastně fungovat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak z toho mám velkou radost, protože to je velká priorita Ministerstva financí. Stravenkový paušál bude vlastně jakýsi pevný benefit vyplacený v penězích, který bude existovat vedle stávajících benefitů na stravování, ať už je to závodní stravování, nebo stravenky, ty známé papírky tak, jak je známe, a bude fungovat peněžně úplně stejně jako stravenky. To znamená, dnes máme strop na stravenku asi 123 Kč. Představte si nejčastější stravenky, dám jednoduchý příklad, jsou stokorunové, 55 Kč hradí zaměstnavatel, takže krát počet dnů, které odpracoval zaměstnanec, dejme tomu, že by to bylo plných 20 dnů, takže krát 55 bude částka, která bude vyplacena měsíčně zaměstnanci, pokud zaměstnavatel využije stravenkový paušál, a vlastně to on získá, bude to nezdaněno, bude to naprosto stejně fungovat jako stravenky. A já upozorňuju, my dnes máme v naší zemi 1 000 000 zaměstnanců, kteří nemají žádný benefit, protože si to prostě jejich zaměstnavatelé nemohou dovolit, nemohou si dovolit platit za stravenky, 2 % za stravenku a dále restaurace musí platit 5 až 7 %, takže proto chceme tuto možnost pro 1 000 000 zaměstnanců, kteří na nic nedosáhnou.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor

Paní ministryně, děkujeme za váš čas.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já děkuji za pozvání, hezký večer všem.