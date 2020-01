Wyplosz: Pokles akcií, pád zájmových skupin a uhlíková daň

Charles Wyplosz je jedním z nejznámějších evropských ekonomů a se vstupem do nového roku zveřejnil na stránkách VoxEU seznam svých přání. Na jeho prvním místě je to, které „nepotřebuje žádné vysvětlení“ – aby Donald Trump opustil Bílý dům. K tomu ekonom přidává jména dalších politiků (Erdogan, Duterte, Kaczynski, Orbán, Bolsonaro, Si Ťin-pching).



Druhé přání se týká brexitu – aby Boris Johnson zajistil tu nejměkčí verzi ze všech možných. Ekonom píše, že Británii a její lidi, instituce a příspěvky k vědním disciplínám vždy obdivoval. Tato země také často řešila problémy v EU ve chvíli, kdy „Francie a Německo vykročily špatným směrem“. „Evropa potřebuje Británii stejně, jako Británie potřebuje Evropu,“ tvrdí Wyplosz.





„Za třetí, ceny akcií leží pravděpodobně příliš vysoko, a pokud má trh oslabit, je podle mě lepší, když se tak stane co nejdříve a postupně, než aby přišel finanční kolaps,“ píše ekonom s tím, že si přeje, aby „byly ušetřeny banky“, protože bankovní krize mají hluboký a dlouhodobý dopad na celé hospodářství. O ostatní investory prý strach nemá, protože ti se těšili vysokým ziskům po hodně dlouhou dobu.Klimatické změny by se pak podle ekonomova přání měly konečně dostat do popředí mediálního zájmu. Tak se mělo stát již v sedmdesátých letech, ale ani dnes se „ dobré úmysly moc jednoduše nestávají dobrou politikou“. Ekologové se podle ekonoma příliš zaměřují na emoce a výsledkem jsou „šílené nápady“, jako například požadavky na uzavření jaderných elektráren či zrušení letecké dopravy . K tomu můžeme přidat dotace na vše možné, co má na sobě zelenou nálepku. Naopak „úplně nejjednodušší řešení“, kterým je uhlíková daň, z níž se poskytuje podpora nejchudším, je odsunuta úplně mimo zájem. Takže Wyplosz si konkrétně přeje, aby se právě tento koncept postupně uváděl do praxe.Dalším přáním je pokrok v medicínském výzkumu a také to, aby „na Samoe neumírali lidé na spalničky, když vakcína proti nim je dostupná už celé půl století“. Wyplosz si také přeje, aby se internet nestával nástrojem konspiračních teorií, ovlivňování politiky či dokonce manipulace voleb . Podle jeho názoru je nutné, aby vlády byly v této oblasti aktivnější, internet regulovaly a nespoléhaly se tu na soukromé firmy , jako je Facebook Koncentrace finančního sektoru a americké ekonomiky obecně představuje další oblast, kde by ekonom rád viděl významné změny. Mimo jiné totiž tato koncentrace přispívá k rostoucí příjmové nerovnosti, poškozuje spotřebitele a brzdí inovace. Američané v oblasti antimonopolních řízení zaostávají a ekonom by rád, aby Evropská komise postupovala razantněji, protože dopad jejích kroků je znát i za hranicemi EU.Poslední přání se týká Wyploszovy domovské země, Francie. Rok tu totiž začal stávkami a protesty proti vládě, která chce sjednotit penzijní systémy a „v podstatě zrušit privilegia lidí z veřejného sektoru“. Francie je přitom zemí, kterou „sužuje bezpočet systémů, které poškozují rovnost a prosperitu“. Prezident Macron podle ekonoma dosáhl již řady úspěchů, i když to často není tolik známo. „Přeji si, aby porazil zájmové skupiny, které bojují za své renty, a pokračoval v reformním programu,“ uzavírá ekonom. A ještě dodává, že „jde o přání a ne predikce“.Zdroj: VoxEU