Renesance korporátních dluhopisů na dohled

I pro rok 2020 očekáváme pokračující pokles průměrné úrokové sazby , za kterou budou společnosti své dluhopisy nabízet. Drobná korekce na úroveň okolo 7,1 až 7,4 % u nově vydaných emisí z letošních 7,53 % nebude mít pro investory zásadnější dopad. Naopak očekáváme velmi dramatické omezení emisí, jejichž nabídka zhodnocení by dosahovala až k 10 %. Řada lidí se již poučila z toho, že úměrně s výší sazby roste i riziko takové investice Dluhopisy s extrémními výnosy se tak dostanou na okraj investorského zájmu a budou cílit na zájemce nepoučené nebo s vysokým sklonem k riziku.

Nakonec je potřeba se podívat na situaci firem. Rostoucí tlak na inovace a automatizaci v průmyslu , rychlý rozvoj služeb, nedostatek bytových a kancelářských prostor a s tím související rozvoj developmentu, to vše jsou aspekty, u kterých v čase nelze očekávat zpomalení. To logicky vytváří tlak na finanční investice , pro které musí firmy nalézt dostatek zdrojů. Dluhopisy jsou v takovém případě logicky jednou z vhodných alternativ. Poptávka, kterou evidujeme ze strany firem, to jen potvrzuje.