MPO Havlíček by rád úpravu podmínek pro 5G aukci, aby byla lákavější

Ministr Havlíček by rád upravil podmínky pro 5G aukci, aby tak byla lákavější pro nové operátory. Změna by se měla týkat úpravy podmínek pro sdílení sítí, jak rovněž požadovala EU. Aukce by tak měla být odložena o 2-3 měsíců (E15).Příznivější podmínky pro 4. operátora by byly pro O2 negativní. Vůči akciím O2 bychom prozatím na současných úrovních volili strategii vyčkávání. O2 sice produkuje solidní FCF a poskytuje pěkný dividendový výnos na úrovni 9%, nicméně za současné situaci se značnou dávkou nejistoty do budoucna.Petr Bártek,