Kde nalezne libra své lokální minimum?

Zaměříme-li se na roční graf vývoje kurzu britské libry, vidíme výstavní „véčko“. V první fázi jsme byli svědky výprodeje, který byl spojen s nejistotou ohledně podoby odchodu z Evropské unie. Ve druhé, kdy se již rýsovala naděje na klidný brexit, což podpořilo dosažení dohody s evropským blokem, pak přišly zisky. Letos je dění kolem britského rozvodu mnohem jasnější, i přesto libra vykazuje třetí největší ztráty vůči dolaru i euru v rámci skupiny měn G10. Otázka tak zní – najde britská měna v nejbližších dnech své lokální minimum?

Již teď lze říci, že brexit bez dohody se na konci ledna s téměř stoprocentní pravděpodobností konat nebude. Britský parlament schválil prováděcí zákon k brexitové dohodě, který následně putoval do Sněmovny lordů. Jakmile bude i tam schválen, Británie na konci měsíce odejde z EU stylem, který je pro trhy nejpřijatelnější. Vzhledem k tomu, že jde o všeobecně očekávaný scénář, v popředí zájmu se vystřídala geopolitika s ekonomickými fundamenty, od dat až po komentáře centrálních bankéřů.

A právě vystoupení několika představitelů Bank of England rozpoutala v posledních dnech debatu o možnosti snížení britských sazeb. Diskuze o tomto kroku sice není žádnou novinkou, ostatně na posledním zasedání centrální banky dva její členové pro úrokový cut hlasovali, nedávné komentáře však zažehly nervozitu ohledně toho, že by se na příštím, tj. lednovém, zasedání mohlo objevit ještě více hlasů pro nižší sazby.

Nejlépe o tom svědčí posun pravděpodobnosti lednového cutu. Ještě na začátku měsíce toto číslo dosahovalo necelých 10 %, aktuálně se nachází na bezmála 50 %. A je dost možné, že během tohoto týdne ještě vzroste. K tomu by mohlo přispět například dnešní vystoupení centrálního bankéře Saunderse, který v již minulosti snížení sazeb podpořil. Jestliže jeho slova vyzní v holubičím duchu, a zařadí se tak po bok kolegů Carneyho, Vliegheho a Tenreyrové, kteří vidinu nižších úroků posílili, libra by mohla sestoupit zpět pod aktuální spot mírně nad hranicí 1,3000 GBPUSD.

Zaměříme-li se na debatu o možném snížení britských sazeb již v lednu, vedle komentářů mohla spekulaci podpořit slabší data z oblasti průmyslu či posledního měření tříměsíčního HDP. Dnes k tomuto výčtu přibudou data o inflaci, u kterých však trh nečeká výraznější změny k horšímu.

Celkově platí, že rizika britské ekonomiky jsou nakloněná směrem dolů, což platí i pro výhled inflace, u něhož lze položit důraz na vývoj trhu práce. Na druhou stranu, podle nás část trhu tento výhled až zbytečně přeceňuje. V tomto směru lze argumentovat nejen nadcházející fiskální expanzí, ale i námi očekávaným zlepšením zejména podnikatelské nálady. K tomu by měl přispět pokles nervozity ohledně neřízeného brexitu (i díky stabilnější vládě), stejně tak celkové uklidnění v oblasti mezinárodních obchodních sporů či první náznaky stabilizace evropské ekonomiky s důrazem na možné dosažení dna propadu průmyslu, například v Německu.

Z krátkodobého hlediska bychom tak spíše než na možnost snížení britských sazeb vsadili na režim „wait and see“, během kterého bude Bank of England pečlivě sledovat ekonomický vývoj. Platí však, že v případě zhoršeného výhledu bude centrální banka připravena zasáhnout, jednat by se však mělo až o něco pozdější dobu, z našeho pohledu spíše až o druhou polovinu roku. Během ní by například mohla eskalovat rizika výhledu spojená s nastaveným termínem konce tranzitního období, během něhož by měla Británie vyjednat obchodní dohodu s EU.

Letošní propad libry pod hranici 1,3000 GBPUSD tak považujeme za příležitost, díky níž lze vsadit na budoucí zisky, které očekáváme během první poloviny roku. Podobně se na celou věc dívají fondy, které na začátku roku – k 7. lednu – navýšily otevřené long pozice u GBP o pět tisíc. Toto číslo by však v dalším týdnu mohlo mírně klesnout, a to například vinou holubičích komentářů výše zmiňovaných členů Bank of England.

Při pohledu na opční trh je patrné, že u zajišťovací strategie risk reversal v tenorech od jednoho měsíce do šesti postupně převažují call opce GBPUSD nad puty. V obou případech se tak instrumenty posouvají směrem k hodnotě par, což naznačuje relativně pozitivní naladění librového trhu. Náš pozitivní výhled potvrzuje i fakt, že implikovaná volatilita sledovaného páru postupně klesá (zajištění skrze opce tak zlevňuje), a to i přes holubičí komentáře centrálních bankéřů.

Dnes ráno libra mírně posiluje. Do dalšího vývoje promluví inflace a především vystoupení Michaela Saunderse, které podle nás představuje riziko možného posunu zpět pod 1,3000 GBPUSD. Pokud bychom hledali lokální minimum, pohledem technické analýzy se nabízí hranice 1,2920 dolaru za libru. Následným supportem je pak hranice 1,2736 GBPUSD. Nepředpokládáme ale, že bychom se k této ceně v nejbližších dnech posunuli. A pokud ano, považovali bychom to za zajímavou příležitost k „buy the dip“. Ostatně, v první polovině roku bychom nevylučovali posun libry vůči dolaru směrem k prosincovým maximům kolem 1,3514 GBPUSD. Nemusí se však nutně jednat o přímý pohyb. Výkyvy spojené s úpravou pozic v závislosti na tržním sentimentu a ekonomických datech jsou vysoce pravděpodobné.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1129 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,36 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1067 do 1,1160 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,15 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,10 až 25,18 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,55 až 22,70 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.