Německá ekonomika zřejmě rostla nejpomaleji od roku 2013 (Ranní zpráva z finančního trhu)

V eurozóně bude dnes zveřejněna listopadová průmyslová produkce a německé HDP za celý loňský rok. Zatímco průmysl by mohl přinést naději na stabilizaci v této oblasti, německé HDP může být pro trhy zklamáním. V regionu pokračuje série inflačních dat, které pomáhají regionálním měnám na silnější úrovně. Tentokrát to bude finální čtení polské inflace.

Průmysl v eurozóně svého dna již dosáhl

Průmyslová produkce v eurozóně zřejmě v listopadu o 0,2 % m/m vzrostla. Naznačují to alespoň výsledky z jednotlivých zemí, které byly zveřejněny již minulý týden. Připomeňme, že listopadový růst průmyslu dosáhl v Německu úrovně 0,9 % m/m, ve Španělsku 1,0 % m/m a ve Francii 0,3 % m/m. I tak ale za celé čtvrté čtvrtletí loňského roku zůstane průmysl v eurozóně v recesi. Dobrou zprávou ale je, že poklesy jsou již mělčí (-0,9 % q/q v Q3 versus očekávaných 0,3 % q/q v Q4 19). Naději na zlepšení slibuje i poměrový ukazatel objednávek ke stavu zásob. Ten se v prosinci nacházel 0,6 směrodatné odchylky pod historickým průměrem, zatímco ještě v březnu to bylo 1,7 směrodatné odchylky pod historickým průměrem.

V Německu bude zveřejněn výsledek růstu HDP za celý rok 2019. Ten podle našeho odhadu dosáhl 0,5 % y/y, což je nejslabší úroveň od roku 2013. Zároveň by to naznačovalo, že dynamika HDP v Q4 19 byla buď velmi nízká, nebo dokonce záporná. Na začátku letošního roku se však HDP zřejmě vrátí do kladných čísel. Naznačuje to postupná stabilizace důvěry v průmyslovém sektoru. Vývoj ekonomické situace ve Spojených státech však ve druhé polovině roku pošle Německo do hlubší recese.

Ve Spojených státech budou dnes zveřejněny pouze ceny průmyslových výrobců a důvěra ve zpracovatelském průmyslu z okolí New Yorku. Z hlediska významu tak dnes převáží data z eurozóny. Pro vývoj eura bude klíčové německé HDP. Odhad trhu je optimističtější, než ten náš, takže pokud máme pravdu, euro by mohlo být zklamané a mohlo by se posunout na mírně slabší úrovně.

Koruna se dnes z domácích zdrojů mnoha impulzů nedočká. Kalendář je to totiž prázdny. S největší pravděpodobností se tak bude držet v pásmu 25,10-25,30 CZK/EUR. Dnes zveřejněné finální čtení polské inflace, která se posunula k horní hranici tolerančního pásma polské centrální banky, by však mohl udržet region v dobrém rozmaru. Kurz koruny by se tak mohl pokusit pokořit rekord z počátku roku 2018 (na úrovni 25,12 CZK/EUR).

Region se veze na vlně optimismu

Společná evropská měna včera mírně ztrácela, a to i přes absenci zajímavějších událostí. Ze svého konta si odepsala 0,2 % a posunula se na 1,112 USD/EUR. Speciální vysvětlení pro tento pohyb těžko hledat. Americká inflace mírně zaostala za očekáváními, když v meziročním srovnání dosáhla úrovně 2,3 %. Na geopolitické frontě panoval klid.

Česká koruna se stále veze na vlně optimismu. Rizika ve vnějším prostředí opadla (alespoň dočasně), přičemž zrychlení české inflace nad toleranční pásmo ČNB oživilo spekulace ohledně zvýšení úrokových sazeb. Koruna se tak včera vůči euru posunula až na úroveň 25,14 CZK/EUR. Objemy obchodů však byly malé.

Dobrou náladu měly včera i ostatní regionální měny. Stejně jako v Česku, i v Maďarsku se prosincová inflace dotkla horní hranice tolerančního pásma tamní centrální banky, když vyšplhala na úroveň 4 %. Díky tomu forint o 0,3 % posílil (na úroveň 332,9 HUF/EUR). Své zisky si ale podle našeho názoru dlouhodobě neudrží. Maďarská centrální banka bude v letošním roce pokračovat v uvolňování měnové politiky, což podle naší prognózy dotlačí forint až na 350 HUF/EUR na konci letošního roku. Během úterního obchodování posiloval i polský zlotý. Stejně jako maďarský forint si na své konto připsal 0,3 % a v odpoledních hodinách se obchodoval za 4,222 PLN/EUR.