Míra zadlužení veřejného sektoru je nejnižší od propuknutí krize

"Míra zadlužení sektoru vládních institucí je nejnižší od propuknutí krize. Dosahuje úrovně 32,0 procenta hrubého domácího produktu. Jedná se o nejlepší výsledek od roku 2009, kdy se zadlužení začalo prudce zvyšovat kvůli příchodu světové hospodářské krize do České republiky,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Ve třetím čtvrtletí 2019 se hospodaření sektoru vládních institucí dostalo do přebytku 15,2 miliardy korun. Růst hrubého domácího produktu společně s přebytkovým hospodařením vedly k poklesu zadlužení veřejného sektoru na úroveň 32,0 procenta hrubého domácího produktu, což odpovídalo dluhu 1 783,5 miliardy korun. Nadále tak platí, že Česká republika patří mezi nejlépe hospodařící země v Evropské unii.





Příjmy sektoru vládních institucí rostly pomalejším tempem než výdaje. To bylo způsobeno především růstem náhrad zaměstnancům, který vzrostl o 9,7 procenta na 140,6 miliardy korun. Vyšší náhrady zaměstnancům mohou podpořit hospodářský růst díky vyšší spotřebě. Je však nutné upozornit, že odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru začíná být štědřejší než v soukromém sektoru. To může vytvářet napětí ve společnosti. Mnozí zaměstnanci mohou být motivováni k opouštění soukromého sektoru, což může mít nepříznivý vliv na chod ekonomiky.



Oproti třetímu čtvrtletí 2018 klesla míra zadlužení z 33,9 procenta hrubého domácího produktu na 32,0 procenta hrubého domácího produktu. Na druhou stranu můžeme říct, že absolutní výše dluhu vzrostla z 1 778,1 miliardy korun na 1 783,5 miliardy korun. I přesto však vzhledem k růstu české ekonomiky můžeme současný stav veřejných financí považovat za zdravější než před rokem.